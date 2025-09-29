Начало месяца будет довольно теплым.

В этом году октябрь в Украине будет теплее нормы на несколько градусов и с недостатком осадков в большинстве областей. Теплее всего будет в первой декаде, а заметное похолодание придет во второй половине октября. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, в первую неделю октября в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода, но с порывистым ветром.

С 10 по 20 октября средняя температура сохранится на достаточно высоком уровне, так как к нам будет поступать воздух с юга и юго-запада.

Видео дня

"Развитие явно выраженного похолодания стоит ожидать только во второй половине месяца с приходом более свежего скандинавского воздуха и северо-западных ветров", - спрогнозировал Кибальчич.

По его данным, средняя температура октября в Украине будет в целом превышать норму на 1-3 градуса и составит +8…+14 °С.

Атмосферное давление также будет выше обычного, поэтому в большинстве областей осадков выпадет недостаточно. Только на юге, западе и местами в центральных регионах дожди окажутся более интенсивными и частыми. В южной половине страны и Крыму временами будут сильные ливни с грозами и порывистым ветром. Также в течение месяца станет заметно больше туманов и облачных дней, что характерно для середины осени.

Погода в октябре - прогноз на месяц

Укргидрометцентр сообщает, что в этом году октябрь будет теплее нормы на 1 градус. Средняя за месяц температура ожидается на уровне +7°...+13°. Осадков выпадет 80-120% от нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: