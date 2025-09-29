Подписчики поддержали ее возмущение.

Украинская певица Злата Огневич рассказала, что ее подписчики систематически оставляют бестактные комментарии относительно необходимости родить детей.

39-летняя звезда высказалась об этом вопросе в своем аккаунте в Threads. Она подчеркнула, что не считает такие "советы" уместными, поскольку каждая женщина сама решает, когда ей пора рожать:

"Практически под каждым моим фото обязательно найдется комментарий: "пора уже рожать". Я всегда считала и буду считать, что это решает только женщина, сама для себя. Но точно не голоса из толпы. Почему до сих пор в обществе считают нормой давать именно такие советы/комментарии женщинам?".

Сообщение Огневич собрало множество просмотров и комментариев, в которых женщины выражали ей поддержку:

Видео дня

"О, да, поддерживаю. Мне 36 и я просто решила, что не хочу иметь детей. Это мое право. Но регулярно кто-то меня пытается уверить в том, что я "недоженщина".

"Беда в том, что такой вопрос/комментарий могут задать девушке, которая, возможно, и хотела бы, но не может. И люди даже не задумываются над тем, насколько больно могут сделать своим бестактным комментарием/вопросом о детях".

"Так говорят те, кому важно мнение общества и чтобы их одобряли. У нас принято, что главная реализация женщины - это выйти замуж и родить детей. Хотя миссия у каждой из нас может быть разная. И иметь детей - это личный выбор каждой, а не принудительность".

"Вы публичный человек, поэтому должны быть готовы к разному роду неудобных вопросов... или просто научитесь абстрагироваться от них".

Напомним, весной Злата Огневич сказала журналистам, что ее сердце "всегда занято и частично свободно", потому что она чувствует себя свободной женщиной.

Вас также могут заинтересовать новости: