Этот завод - часть российского ВПК, без которой срывается сборка и ремонт современного оружия России.

В Брянской области России был поражен "Карачевский завод "Электродеталь". Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Коваленко рассказал, что этот завод специализируется на производстве электрических соединителей и коннекторов - базовых элементов для военной техники.

Продукция завода используется в системах управления ракетами, авиационной и космической технике, танках, бронетранспортерах и другой бронетехнике, комплексах связи и приборов управления.

"Фактически "Электродеталь" - это часть российского военно-промышленного комплекса, без которой срывается сборка и ремонт современного оружия РФ. Завод производит десятки тысяч наименований соединителей, которые идут в замкнутые контуры электроники боевых систем", - написал Коваленко.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 сентября дальнобойные дроны Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины отработали по станции "Тиньговатово",остановив работу нефтеперекачивающей станции в Чувашской Республике России.

Эта НПС находится в тысяче километров от Украины, в населенном пункте Конар. Транспортировка нефти через эту НПС была приостановлена.

А 13 сентября ударные БпЛА ГУР поразили критически важное для российского военно-промышленного комплекса предприятие химической промышленности - завод "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае России.

