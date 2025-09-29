OpenAI выпустила сборник из 300+ готовых промтов для разных профессий

Промты рассчитаны на новичков и упрощают взаимодействие с ChatGPT.

Компания OpenAI представили подборку из 300 промтов для разных профессий. Цель – помочь быстро получать ответы от ChatGPT без необходимости придумывать формулировки самостоятельно.

Промпты адресованы специалистам из разных областей – от разработчиков и дизайнеров до маркетологов, HR-менеджеров и руководителей. Каждый промт содержит краткое описание задачи и готовый пример запроса, который можно использовать сразу, без редактирования.

Отдельно собрана универсальная коллекция промптов, структурированная по категориям: для написания текстов, планирования встреч и прочих задач. В ней представлены шаблоны для деловой переписки, составления списков дел и анализа причин проблем.

Все материалы размещены в разделе Prompt Packs на сайте OpenAI Academy. Компания подчеркивает, что такие шаблоны позволяют быстрее выполнять рутинные задачи и эффективнее использовать ChatGPT в повседневной работе специалистов.

Ранее в этом месяце OpenAI запустила Pulse – новый режим ИИ-агента в ChatGPT, который может действовать автономно. Каждое утро он будет формировать для пользователей персонализированные карточки с нужной информацией. В компании позиционируют новую фичу как замену соцсетям.

В настоящий момент ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов и 92% в Украине. Ближайшие соперники – Perplexity и Microsoft Copilot. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

