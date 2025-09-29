Судя по сообщению, она травмировала бедро.

Народная артистка Украины Джамала (настоящее имя - Сусана Джамаладинова) на днях травмировалась из-за падения со сцены.

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте в воскресенье, 28 сентября. Певица опубликовала в stories кадры из медицинского центра и отметила, что уже получила необходимую помощь:

"Короче, я вчера жестко упала со сцены. Не спрашивайте... Бедро на месте, да еще и погладили, как котика".

Напомним, в День Независимости Украины президент Владимир Зеленский вручил Джамале Орден княгини Ольги III степени. Тогда артистка признавалась, что это событие стало для нее не только радостным, но и одновременно печальным, ведь среди награжденных есть те, кто получил награды посмертно.

Как сообщал УНИАН, в этом месяце в больнице оказался украинский актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Завадский. Коллеги 59-летнего артиста сообщили, что его госпитализировали с подозрением на инсульт, он находился в тяжелом состоянии.

