по всей Украине будет прохладно и много где пройдут дожди.

В конце сентября и начале октября в Украине ожидается холодная осенняя погода с дождями. Температура в большинстве областей упадет до +9°...+13°, только на юге и юго-востоке будет чуть теплее. Погода начнет улучшаться ближе к выходным: дожди постепенно покинут нашу страну, солнечных прояснений станет больше и немного потеплеет. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 29 сентября, ожидается переменная облачность. Практически по всей старне, за исключением крайнего востока, пройдут небольшие дожди. Днем температура ожидается на западе и севере в пределах +9°...+13°, на остальной территории +13°...+18°.

Закончится сентябрь в Украине также дождями, которые усилятся и пройдут уже по всей стране, а на юге есть вероятность сильных осадков. По всей стране также похолодает до +9°...+13°, только в южных областях местами воздух прогреется до +14°, в крыму - до +16°.

1 октября дожди в Украине продолжатся. Ожидается переменная облачность с температурой +8°...+11°, на юге и востоке +12°...+14°, в Крыму - до +16°.

В середине недели, 2 октября, погода начнет немного стабилизироваться. На западе и крайнем востоке уже будет преимущественно сухо. Температура останется без существенных изменений, только на юго-востоке потеплеет до +13°...+16°.

Перед выходными, 3 октября, по всей Украине уже будет сухо. Дожди покинут нашу страну и будет облачно с прояснениями. На западе и севере по-прежнему будет холоднее всего, +8°...+12°. В Центральной части Украины +9°...+13°, а на юге и востоке температура повысится до +12°...+17°.

На выходных есть вероятность дождей на юго-западе. На остальной территории будет преобладать сухая погода. Температура продолжит медленно повышаться. К концу недели в большинстве областей уде будет до +15°...+18°, а на юге местами ожидается 20-градусное тепло.

