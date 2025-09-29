Рекордсменом по росту спроса среди работодателей была вакансия комплектовщика.

В Украине заметно выросло количество вакансий в сферах производства, рабочих специальностей, розничной торговли, образования и на работы за рубежом. Об этом говорится в релизе OLX Работа, который оказался в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что рекордсменом по росту спроса среди работодателей в августе была вакансия комплектовщика в сфере "Производство/рабочие специальности". Количество объявлений, по сравнению с маем, выросло на 331%. Медианная плата, которую предлагали составляет 25 тысяч гривень.

Спрос среди работодателей имеет вакансия продавца в розничной торговле, однако наибольший рост в этой сфере состоялось на должность менеджера по работе с клиентами (+ 117% по сравнению с маем). По состоянию на август предлагали медианную заработную плату в 21 тыс. грн.

Также перед началом учебного года на платформе зафиксировали увеличение количества вакансий в сфере образования, в частности на должность преподаватель/учитель. Рост составил 96%. Медианная зарплата на эти вакансии составила 14 тыс. грн.

На ряд вакансий спрос среди работодателей в августе 2025 года выше на 50-60%, чем в мае, среди них должности с такой медианной зарплатой:

офис-менеджер - 23 тыс. грн;

рихтовщик (СТО, автомойки) - 50 тыс. грн;

помощник повара - 21 тыс. грн;

HR - 29 тыс. грн;

плиточник (строительство) - 45 тыс. грн.

Эксперты отмечают, что перед осенним периодом на платформе наблюдали увеличение вакансий на работу за рубежом. Например, на должность упаковщика количество объявлений выросло на 213%. На другие вакансии рост несколько меньше: +65% на строителя, +41% на разнорабочего. Медианная заработная плата на эти вакансии ориентировочно 3000-5000 евро.

Еще одна тенденция, которую наблюдают эксперты OLX Работа - рост количества вакансий на службу в Силах обороны. В частности с мая 2025 количество таких объявлений по Украине выросло на 33%. Медианная зарплата, по состоянию на август, составила 70,5 тыс. грн.

"Сезонность формирует смешанный спрос на рынке труда: это должности на рабочие специальности, в частности за рубежом, а также - педагоги и работники в сфере клиентского сервиса. Некоторые тенденции сохраняются в течение всего года, в частности потребность в кандидатах в Силы обороны", - резюмировали эксперты.

Рынок труда в Украине - последние новости

По данным Государственной службы занятости, количество предложений вакансий в Украине в начале августа составляло 241 тысячу. При этом искали новую работу 132 тысячи человек. Таким образом на одного соискателя работы через Единый портал вакансий приходилось два вакантных рабочих места. Дефицит рабочей силы обусловлен военными действиями в стране и существенными изменениями в экономике.

Ранее сообщалось, что в Украине существует разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами, который составляет почти 19%, иногда эта разница достигает - 25%. По словам HR-эксперта Татьяны Пашкиной, причинами может быть невозможность выполнять больший объем работы из-за загруженности домашними делами, низкая оплата "женских" профессий и отсутствие действенных программ для преодоления гендерного неравенства.

