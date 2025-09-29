Volkswagen T-Roc - компактный SUV от немецкого автопроизводителя, выпускаемый с 2017 года.

В прошлом месяце количество новых регистраций легковушек в Европе увеличилось на 5% (если сравнивать с августом 2024 года) и составило 790 177 единиц. Такие данные приводит Motor1.

Наибольшим спросом пользовался кроссовер Volkswagen T-Roc, который завершил месяц с показателем в почти 15 тысяч реализованных автомобилей. Его ближайшими конкурентами стали Dacia Sandero и Toyota Yaris Cross. Обе модели довольно существенно отстают от лидера, хотя разрыв не критичен.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе:

Volkswagen T-Roc - 14693 единицы (+14%);

Dacia Sandero - 13834 (-11%);

Toyota Yaris Cross - 12201 (-8%);

Volkswagen Tiguan - 12094 (+23%);

Renault Clio - 12091 (-1%);

Hyundai Tucson - 11350 (+28%);

Dacia Duster - 9813 (-16%);

Toyota Yaris - 9666 (-6%);

Opel Corsa - 9585 (+2%);

Volkswagen Golf - 9444 (-2%).

Европейский авторынок - последние новости

Ранее стало известно, что в целом в этом году лидером европейского авторынка стал автомобиль Renault Clio. Причиной популярности модели специалисты считают доступную цену и экономность в сочетании со стильным дизайном и приятной управляемостью.

Также сообщалось, что в августе наибольшим спросом на автомобильном рынке Евросоюза пользовались гибридные авто, тогда как бензиновые оказались лишь на второй позиции. Третье заняли электромобили.

