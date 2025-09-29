Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не будет давать приказ сбивать неизвестные объекты, которые могут нарушить воздушное пространство его страны. Об этом он сказал в интервью CNN.
Ведущая поинтересовалась, приказал бы он сбивать дроны, если бы они появились в воздушном пространстве Финляндии, на что президент ответил отрицательно.
"Нет, у нас есть протоколы. По сути, мы сначала проверяем, потом объявляем, а тогда Военно-воздушные силы решают, что делать", - отметил Стубб.
Комментируя попытки российского диктатора Владимира Путина вести гибридную войну против Европы, он вспомнил, в частности, перерезание подводных кабелей в Балтийском море и пояснил, что в таких ситуациях нужно сохранять спокойствие и выстраивать оборону таким образом, чтобы подобные инциденты не повторялись. Также Стубб подчеркнул, что важно "не реагировать слишком бурно".
Кроме того, президент Финляндии объяснил изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении России. По его словам, отношения с РФ требуют подхода "кнута и пряника", однако, мол, Запад убедился, что пряник не работает и теперь Трамп продемонстрировал кнут.
Позиция НАТО по российским целям в небе: актуальные новости
Как сообщал ранее УНИАН, Запад тайно предупредил Кремль, что больше не будет терпеть российские провокации в своем небе и готов сбивать российские самолеты. Bloomberg писал, что на прошлой неделе в Москве состоялась напряженная встреча, на которой британские, французские и немецкие посланники выразили свою обеспокоенность вторжением трех истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. На этих переговорах российский дипломат заявил европейцам, что вторжение в эстонское воздушное пространство было ответом на украинские удары по оккупированному Крыму.
Также говорилось о том, что НАТО рассматривает новый план по сбиванию российских самолетов. По данным The Times, уже сейчас усиливается наблюдение в районе Балтийского моря, куда был направлен фрегат ПВО и ряд неуточненных систем разведки и наблюдения. Некоторые государства НАТО, которые находятся очень близко к России, призывают Альянс пойти на более решительные шаги и снизить порог применения силы
Тем временем белорусский диктатор Александр Лукашенко агрессивно ответил на планы НАТО сбивать российские самолеты. Он пообещал Альянсу "мгновенный ответ": "Когда дойдет до дела, вы потом увидите, что они собьют и как... Ответ прилетит мгновенно". Кроме того, Лукашенко сказал, что считает заявления НАТО о планах сбивать российские или белорусские самолеты "непродуманными и глупыми", и заявил, что "так действовать нельзя".