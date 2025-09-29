По мнению президента Финляндии, важно "не реагировать слишком бурно".

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не будет давать приказ сбивать неизвестные объекты, которые могут нарушить воздушное пространство его страны. Об этом он сказал в интервью CNN.

Ведущая поинтересовалась, приказал бы он сбивать дроны, если бы они появились в воздушном пространстве Финляндии, на что президент ответил отрицательно.

"Нет, у нас есть протоколы. По сути, мы сначала проверяем, потом объявляем, а тогда Военно-воздушные силы решают, что делать", - отметил Стубб.

Комментируя попытки российского диктатора Владимира Путина вести гибридную войну против Европы, он вспомнил, в частности, перерезание подводных кабелей в Балтийском море и пояснил, что в таких ситуациях нужно сохранять спокойствие и выстраивать оборону таким образом, чтобы подобные инциденты не повторялись. Также Стубб подчеркнул, что важно "не реагировать слишком бурно".

Кроме того, президент Финляндии объяснил изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении России. По его словам, отношения с РФ требуют подхода "кнута и пряника", однако, мол, Запад убедился, что пряник не работает и теперь Трамп продемонстрировал кнут.

Позиция НАТО по российским целям в небе: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Запад тайно предупредил Кремль, что больше не будет терпеть российские провокации в своем небе и готов сбивать российские самолеты. Bloomberg писал, что на прошлой неделе в Москве состоялась напряженная встреча, на которой британские, французские и немецкие посланники выразили свою обеспокоенность вторжением трех истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. На этих переговорах российский дипломат заявил европейцам, что вторжение в эстонское воздушное пространство было ответом на украинские удары по оккупированному Крыму.

Также говорилось о том, что НАТО рассматривает новый план по сбиванию российских самолетов. По данным The Times, уже сейчас усиливается наблюдение в районе Балтийского моря, куда был направлен фрегат ПВО и ряд неуточненных систем разведки и наблюдения. Некоторые государства НАТО, которые находятся очень близко к России, призывают Альянс пойти на более решительные шаги и снизить порог применения силы

Тем временем белорусский диктатор Александр Лукашенко агрессивно ответил на планы НАТО сбивать российские самолеты. Он пообещал Альянсу "мгновенный ответ": "Когда дойдет до дела, вы потом увидите, что они собьют и как... Ответ прилетит мгновенно". Кроме того, Лукашенко сказал, что считает заявления НАТО о планах сбивать российские или белорусские самолеты "непродуманными и глупыми", и заявил, что "так действовать нельзя".

