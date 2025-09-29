Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ) обратилась к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, руководителям парламентских фракций и профильных комитетов с призывом предусмотреть в госбюджете-2026 отдельную статью расходов на финансирование пассажирских перевозок "Укрзализныци". Об этом говорится в письме Ассоциации, которое есть в распоряжении редакции.

В обращении ассоциация отмечает: нынешняя модель, когда убытки пассажирского сегмента перекрываются за счет доходов от грузовых перевозок, является губительной как для промышленности, так и для самой железной дороги.

По данным НАДПУ, в 2024 году прибыль грузового сегмента УЗ составляла около 20 млрд грн, но уже в 2026-м прогнозируемые убытки от пассажирских перевозок могут достичь 24 млрд грн. Это означает, что ресурсы грузовых перевозок больше не способны перекрывать растущие потери.

"Ежегодно УЗ перекладывает миллиардные потери пассажирского сегмента на грузовые перевозки, заставляя украинских производителей фактически субсидировать социальную функцию государства. Это подрывает финансовую устойчивость предприятий реального сектора, которые являются основой экспорта и валютных поступлений страны", - отметили в ассоциации.

В случае дальнейшего повышения тарифов на грузовые перевозки предприятия будут вынуждены сокращать производство, а часть бизнеса может закрыться. Это приведет к падению экспорта, уменьшению валютных поступлений и сокращению рабочих мест. Следовательно, Укрзализныця тоже не получит ожидаемые прибыли.

НАДПУ также обратила внимание на международный опыт: в странах ЕС пассажирские перевозки финансируются из государственных или местных бюджетов, а грузовые работают на рыночных условиях. Именно благодаря этому европейские железные дороги остаются финансово стабильными.

Ассоциация предлагает создать долгосрочный механизм финансирования пассажирских перевозок за счет госбюджета как защищенную статью расходов.

"Это не дополнительные расходы, а стратегическая инвестиция в обороноспособность (железная дорога является ключевой артерией для ВСУ), конкурентоспособность украинских производителей, сохранение рабочих мест и налоговых поступлений и развитие критической инфраструктуры, необходимой для восстановления экономики. Это вопрос национальной безопасности, экономической устойчивости и социальной справедливости. Украина не может идти противоположным путем - перекладывая социальные расходы на промышленность и экспортно ориентированные отрасли. Такая модель разрушает конкурентоспособность экономики и подрывает саму железнодорожную систему", - подытожили в НАДПУ.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также призвала правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки. В ЕБА подчеркнули, что нынешняя модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев. Также там посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.

Как стало известно, в 2026 году Укрзализныця планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок. В то же время, по подсчетам экономистов, такое повышение может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ лишь около 12 млрд грн дополнительных доходов. В то же время, потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП и 36 млрд грн налоговых поступлений.