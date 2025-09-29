В 'ПриватБанке' подешевела валюта: курс доллара и евро 29 сентября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 29 сентября, снизился на 1 копейку и составляет 41,64 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек и составляет 48,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,04 гривни, а евро - по курсу 47,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на прежнем уровне и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 29 сентября, также не изменился и составляет 49,02 гривни.

НБУ установил на понедельник официальный курс доллара к гривне на уровне 41,8 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,41 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 30 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины 29 сентября снизился на 1 копейку - до 41,69 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,23 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 48,90 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,20 гривни за евро.

