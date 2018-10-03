В России оконфузились с памятником воевавшим на Донбассе наемникам: нанесли эмблему ВСУ (фото)

На Урале установили памятник наемникам "ЛДНР" с эмблемой ВСУ.

На днях в российском Челябинске открыли памятник российским наемникам-террористам "ЛДНР", воевавшим на Донбассе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил пособник террористов Александр Жучковский.

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Но установка памятника наемникам не обошлась без конфуза: на мраморной плите изображен знак, очень похожий на эмблему Сухопутных войск Вооруженных сил Украины - крест с круглым медальоном, наложенным на изображение двух скрещенных мечей острием вверх.

Единственное отличие - украинский трезубец сторонники террористов заменили надписью о "Новороссии" и "воинской доблести".

Напомним, в прошлом году в Ростове-на-Дону открыли памятник российским оккупантам, воевавшим на Донбассе.