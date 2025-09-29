Лысак пояснил, что суть правовой дискуссии сводится к принципу необратимости действия закона во времени.

11 сентября 2025 года Большая Палата Верховного Суда поставила точку в резонансном деле № 990/320/23, оставив в силе Указ Президента от 18 июля 2022 года о потере гражданства Коломойского И.В.. Несмотря на финальное решение, это дело осветило глубокую юридическую проблему, из-за которой даже в высшем суде не было единодушия, заявил адвокат бизнесмена Александр Лысак.

"Чтобы понять всю глубину юридической проблемы, стоит обратить внимание на ключевой аргумент, который, кстати, поддержали двое судей самого Верховного Суда", - обратил внимание он.

Лысак отметил, что дело о гражданстве Коломойского И.В. значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд, и оно касается фундаментальных принципов украинского права.

"Чтобы разобраться, стоит начать с хронологии событий. В 1995 году Истец, будучи гражданином Украины, получил гражданство Израиля. Спустя много лет, в июле 2022 года, Президент Украины издал Указ № 502/2022, на основании которого Коломойский И.В. был признан утратившим гражданство Украины. Не согласившись с этим, последний обжаловал Указ в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда", - напомнил адвокат.

Лысак пояснил, что суть правовой дискуссии сводится к принципу необратимости действия закона во времени, закрепленного в статье 58 Конституции Украины.

"Факты таковы: Истец получил гражданство Израиля в 1995 году. На тот момент законодательство Украины не предусматривало потерю украинского гражданства как следствие такого шага. Изменения в Закон "О гражданстве Украины", которые ввели такое основание, были внесены только в 1997 и 2001 годах, то есть уже после того, как Истец приобрел гражданство другого государства", - добавил Лысак.

Адвокат подчеркнул, что возникла правовая коллизия:

"Можно ли применять нормы 2001 года к юридическому факту, который произошел в 1995 году? Применение закона к событиям, произошедшим до его принятия, является ретроспективным и противоречит фундаментальным принципам права".

Лысак также считает, что наиболее показательным в этом деле является то, что на эту проблему указали двое судей самой Большой Палаты.

"В своем Особом мнении, датированном тем же 11 сентября 2025 года, судьи Мазур Николай Викторович и Кривенда Олег Викторович прямо отметили, что применять закон ретроспективно - недопустимо и это нарушает конституционные гарантии. Это не просто формальность, а четкий сигнал, что юридическая аргументация решения крайне неоднозначна. Их позиция свидетельствует о том, что даже в высшей судебной инстанции нет единого взгляда на эту ситуацию, а значит, дело имеет глубокую юридическую коллизию", - говорит адвокат бизнесмена.

По словам Лысака, важно понимать, что это решение касается не только одного человека, оно создает прецедент, который может коснуться тысяч украинцев из других стран, оказавшихся в подобной ситуации: