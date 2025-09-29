По данным следствия, с 2018-2022 года не уплатила сборы с более 58 миллионов гривен.

Бюро экономической безопасности подозревает "известную украинскую блогершу" в уклонении от уплаты 11 миллионов гривень налогов. Согласно опубликованному фото, речь может идти о Софии Стужук, которая покинула страну после начала полномасштабной войны.

Как говорится в официальном сообщении БЭБ, детективы киевского территориального управления сообщили блогерше о подозрении. По данным следствия, она в течение пяти лет получала на свои банковские счета деньги за рекламу в социальных сетях, но не вносила их в налоговые декларации о состоянии и доходах физического лица.

Основанием для регистрации уголовного производства стал обобщенный материал Госфинмониторинга, который инициировали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 212 Уголовного Кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов". БЭБ опубликовало скриншот со страницы подозреваемой блогерши. Несмотря на то, что фото и имя размыли, данные совпадают с одним из Instagram-аккаунтов Софии Стужук.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, 30-летнюю блогершу подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Согласно материалам следствия, в период с 2018-2022 годы она получила более 58 миллионов гривень дохода, однако не уплатила с них налоги и другие сборы:

"Вследствие этого бюджет недополучил 10,5 миллионов гривень налогов на прибыль и почти 900 тысяч гривень военного сбора. Отметим, что с начала полномасштабного вторжения блогерша живет за границей, поэтому сообщение о подозрении ей объявлено заочно".

В прокуратуре также отметили, что в первые дни полномасштабного вторжения блогерша молчала о своем отношении к российской агрессии, а впоследствии делала неоднозначные заявления.

"В частности, в октябре 2022 года писала о том, что украинцы сами виноваты в массированных ракетных атаках по Украине, поскольку радовались ударам по РФ и Крымскому мосту. Также она рекламировала российских блогеров, переориентировавшись на российскую аудиторию", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2022 года София Стужук заявила, что ее дом в Риге забросали коктейлями Молотова неизвестные.

