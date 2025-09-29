Майк Ибарра не верит, что консоли больше не приносят прибыль.

Бывший президент Blizzard Майк Ибарра выступил в защиту консольного бизнеса, который многие сейчас считают убыточным. Как он написал у себя в X, консоли по-прежнему могут быть успешным бизнесом, но только при условии грамотной стратегии.

Ибарра отреагировал на данные о том, что за поколение Playstation 5 Sony заработала 136 миллиардов долларов. По его словам, это показывает, что разговоры о "смерти консолей" сильно преувеличены:

"Если всё делать правильно, консоли остаются прибыльным направлением".

При этом экс-президент Blizzard коснулся и позиции Xbox. Он раскритиковал размытость бренда Microsoft, намекнув, что слоган "Everything is an Xbox" отражает скорее кризис идентичности, чем уверенную стратегию.

Ранее мы рассказывали, что бывший президент Blizzard раскритиковал Microsoft за повышение цен на Xbox. В повышении стоимости виновата не экономическая ситуация, а жадность Microsoft к прибыли, говорит Майк Ибарра.

Кроме того, недавно Майк Ибарра заявил, что портативная консоль от Microsoft - это ошибка. Xbox должна сосредоточиться на новых играх, а не железе, считает Майк Ибарра.

