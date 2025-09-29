Вышла первая игра для наушников AirPods – как она работает и чем интересна

Чтобы повернуть влево или вправо, придется наклонять голову в нужном направлении.

В App Store вышла необычная гоночная игра RidePods. Она в первую очередь интересна тем, что управление в ней осуществляется через AirPods.

Разработчик предположил, что сенсоры наушников, отвечающие за пространственное аудио, можно задействовать для управления движениями. Проведя обратный инжиниринг, он подтвердил свою идею, передает Tom's Hardware.

Вместо привычных кнопок пользователи используют движения головы: чтобы уворачиваться от встречного трафика, придется наклонять голову влево или вправо. В RidePods нельзя играть без AirPods – игра не запустится, пока не будут подключены наушники.

Видео дня

Игра бесплатная и работает на iPhone и iPad, но подойдут не все наушники AirPods – только те, где есть отслеживание положения головы. То есть все AirPods Pro и AirPods третьего и четвертого поколений.

Напомним, на осеннем мероприятии Apple анонсировала новые AirPods Pro. Наушники получил вдвое более мощное шумоподавление и сенсор пульса для спортивной статистики. Также обещают автономность до 8 часов в каждом наушнике.

Steam рассказывал о самой популярной сборке ПК у геймеров в 2025 году. На первое место среди видеокарт вырвалась RTX 4060, а доля процессоров AMD превысила 40%.

Вас также могут заинтересовать новости: