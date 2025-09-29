Это продемонстрировало бы "стойкость" в противостоянии России.

В ночь на 28 сентября Россия вновь обрушила на Украину сотни дронов и ракет, что стало регулярным явлением, которое лишь усилилось после встречи президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина на Аляске в августе.

Российский лидер испытывает не только стойкость Украины, но и решимость НАТО, Европы и США продолжать оказывать военную помощь и вводить санкции. Президент Трамп пытался умилостивить Путина смесью льстивых слов и обещаний, которые он не мог выполнить, пишет The Telegraph.

Вскоре Трамп ужесточил санкции против стран, помогающих российской военной машине, например Индии, покупающей у Москвы дешевую нефть. А на недавней сессии ООН в Нью-Йорке он, по сути, снял с себя ответственность за это, заявив, что урегулировать ситуацию слишком сложно, и лишь пожелав Украине удачи в её борьбе, пишут журналисты.

Видео дня

Однако у союзников Украины есть "одна карта", которую они пока не разыграли и по-прежнему странно неохотно делают этого. "Запад держит замороженные российские активы — по оценкам, примерно на ~230 млрд евро — которые можно было бы использовать либо напрямую для финансирования военных усилий Украины, либо как обеспечение кредита на закупку вооружений, чтобы отразить удар по России.

Лишь совсем недавно канцлер Германии Фридрих Мерц резко изменил прежнюю политику своей страны и призвал коллег по ЕС применить замороженные активы на пользу Украины. По его словам, это могло бы разблокировать кредит в 140 млрд евро для Киева и показать "стойкость" в противостоянии российской агрессии.

Кредит был бы возвращён после того, как Россия компенсирует Украине ущерб, причинённый войной.

"Ночной удар по Киеву и другим городам — скорее признак российской отчаянности, чем силы. Украина успешно бьёт по вражеским нефтеперерабатывающим заводам. Пора дать ей финансовое оружие, которое может оказаться решающим", - пишет The Telegraph.

Другие новости о российских замороженных активах

Ранее УНИАН сообщал, как их можно было бы использовать, по словам Фридриха Мерца. В статье для FT он подчеркнул, что ЕС должен найти юридический механизм для использования этих средств, отметив необходимость "систематически и в значительных масштабах повышать цену российской агрессии".

Кроме того, недавно мы писали, что и Британия нашла способ использовать миллиарды замороженных активов РФ для Украины. План представила министр финансов страны Рэйчел Ривз.

