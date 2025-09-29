В ролике снялись Зак Эфрон, Джимми Батлер, Морган Уоллен и Пэдди Пимблетт.

Компания Electronic Arts выпустила новый лайв-экшен трейлер Battlefield 6, в котором снялись Зак Эфрон, баскетболист Джимми Батлер, певец Морган Уоллен и боец UFC Пэдди Пимблетт.

В ролике знаменитости примерили роли четырёх классов из игры и эффектно высадились на поле боя. Однако в середине трейлера всё меняется - ракетный удар уничтожает звёзд, и их место занимают обычные солдаты.

В сети говорят, что это подколка в адрес Call of Duty, где за последние годы появилось множество скинов знаменитостей и фантастических персонажей, к примеру, Никки Минаж, Бивис и Баттхед, Черепашки-ниндзя, и многих других.

Почти сразу после анонса разработчики Battlefield 6 заявили, что хотят сделать скины более приземлёнными. Студия не хочет отходить от "ДНК" серии.

Релиз Battlefield 6 запланирован на 10 октября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что технический директор Battlefield 6 объяснил, почему в игре нет трассировки лучей. Разработчики сделали упор на производительность.

Кроме того, недавно игроки раскритиковали главное меню Battlefield 6, но разработчики не будут переделывать его. Даже на релизе меню останется немного неуклюжим, рассказал технический директор проекта.

