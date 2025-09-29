Певец назвал это важным событием для своего народа.

Пуэрториканский рэпер и мировая суперзвезда Bad Bunny станет главным исполнителем большого шоу в перерыве Супербоула-2026.

Super Bowl - это финал Национальной футбольной лиги Соединенных Штатов Америки, который является главным спортивным событием страны. Каждый год в прямом эфире его смотрят более 100 миллионов человек. Для американцев этот день является неофициальным праздником, который сопровождается вечеринками и масштабным шоу.

Как пишет Variety, концерт состоится 8 февраля 2026 года на стадионе "Levi's Stadium" в Санта-Кларе, Калифорния. Партнером события уже традиционно выступит Apple Music. Для Bad Bunny это будет первое выступление на главной сцене американского футбола:

"То, что я чувствую, выходит за пределы моей личности. Это для тех, кто пришел передо мной и пробежал бесчисленные метры, чтобы я мог выйти на поле и забить тачдаун... Это для моего народа, моей культуры и нашей истории. Скажите своей бабушке: мы будем Halftime Show Супербоула".

Ранее ходили слухи, что организаторы приглашали Адель и Тейлор Свифт, но они отказались. Президент NFL Роджер Гуделл заявил журналистам, что Тейлор всегда желанная гостья на их праздниках.

Как сообщал УНИАН, в этом году Bad Bunny получил награду как лучший латиноамериканский артист на American Music Awards-2025.

