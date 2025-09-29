Впервые подтверждено использование морских беспилотников для доставки оптоволоконных fpv-дронов.

Украина во время атаки на портовые города Туапсе и Новороссийск в Краснодарском крае использовала fpv-дроны на оптоволокне, которые были доставлены морскими беспилотниками. Как пишет Business Insider, дроны были запечатлены на фотографиях и видео, опубликованных в российскими новостными каналами и военными блогерами. Это первый публично подтвержденный случай применения таких дронов в море.

Как пишет BI, на одном из видео с места происшествия видно, что рядом с берегом пришвартована выведенная из строя беспилотная надводная платформа — по сути, морской дрон. Неясно, что произошло с дроном, но на его корпусе видны несколько ящиков с откидными крышками.

Ранее Украина уже использовала такие дистанционно управляемые крышки для запуска дронов, в частности, когда в июне в ходе операции "Паутина" развернула десятки платформ FPV с грузовиков глубоко в России.

При этом на одной из фотографий содержимого ящиков виден fpv-квадрокоптер с камерой. На других изображениях видны квадрокоптеры с прикрепленными канистрами, предназначенными для хранения катушек с оптоволоконными кабелями, отмечается в статье:

"Эти кадры представляют собой первый публично известный случай, когда Украина развернула оптоволоконные дроны в море, что является очередным признаком того, как дронная война развивает недорогие тактики как для наземных, так и для морских боевых действий".

При этом издание указывает, что сама концепция развертывания квадрокоптеров на море не нова. Ранее сообщалось, что еще в декабре Украина использовала морские дроны в качестве носителей для стандартных дронов FPV.

Однако, в отличие от них, оптоволоконные дроны за счет кабеля могут оставаться на связи с пилотом или источником сигнала, несмотря на наличие средств радиоэлектронной борьбы.

Атака на Краснодарский край

24 сентября ударные морские дроны Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины атаковали логистические объекты государства-агрессора России на Черноморском побережье - порты в Новороссийске и Туапсе.

При этом в Военно-морских силах ВС Украины не исключают аналогичных ударов по подобным объектам.

