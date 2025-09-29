Подорожали в частности морковь, виноград и яблоки.

Цены на овощи и фрукты на прошлой неделе в Украине менялись разнонаправленно. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

В результате сокращения предложения в Украине подорожала морковь - с 6-12 грн/кг до 8-15 грн/кг. При этом подорожала и свекла, несмотря на рост предложения - с 5-10 грн/кг до 8-11 грн/кг.

Производители огурцов продолжают повышать отпускные цены. Овощ подорожал с 20-40 грн/кг до 25-75 грн/кг. В то же время нижняя ценовая граница помидор снизилась с 12 до 8 гривень за килограмм, а нижняя ценовая граница репчатого лука упала на две гривни - с 9 до 7 грн/кг, а диапазон цен на белокочанную капусту сузился - с 5-20 грн/кг до 9-17 грн/кг.

Пекинская капуста подешевела - с 25-35 грн/кг до 20-35 грн/кг, а брокколи и цветная прибавили в цене по сравнению с предыдущей неделей - с 40-55 грн/кг до 40-65 грн/кг и с 20-50 грн/кг до 25-50 грн/кг соответственно.

Существенно изменились цена на сладкий перец. Диапазон цен сузился с 20-60 грн/кг до 45-55 грн/кг. Также прибавили в цене кабачки - с 6-15 грн/кг до 10-22 грн/кг.

Среди фруктов и ягод подорожали ранние яблоки - с 20-40 грн/кг до 25-45 грн/кг и виноград - с 40-120 грн/кг до 40-150 грн/кг. При этом снизились цены на груши - с 20-90 грн/кг до 20-80 грн/кг и сливы - с 20-50 грн/кг до 15-50 грн/кг.

Продолжают также снижаться цены на арбузы - с 10-17 грн/кг до 6-20 грн/кг и дыни - с 20-55 грн/кг до 15-35 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Цены на свинину в Украине остаются неизменными, но до конца года должны вырасти. Это связывают с фактором сезонности, поскольку в конце ноября переработчики мяса начнут подготовку к зимним праздникам. Соответственно, с декабря вырастет спрос и от рядовых украинцев.

Также прогнозируют дальнейший рост цен на яйца, которые дорожают в течение последних четырех недель. Правда, это подорожание будет без резких скачков. Его тоже объясняют сезонными изменениями цен.

