Словацкий и венгерский премьеры заявляют, что не имеют возможности отказаться от российских энергоресурсов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо выразили протест против давления, которое оказывают на них США и Европа с требованием отказаться от российской нефти, сообщает Bloomberg.

"Никто не должен указывать нам, где брать газ и нефть, потому что, согласно международному праву, это суверенное право страны определять источники получения энергии", - заявил Фицо в венгерском городе Эстергом.

Словацкий политик поддержал мнение Орбана, назвав стремление Европейского Союза прекратить поставки российских энергоносителей "политическим и идеологическим решением", которое нанесет ущерб всей Европе.

Оба премьера утверждают, что отказ от поставок российской нефти через трубопровод "Дружба" экономически и технически невыполним, поскольку отсутствие выхода к морю ограничивает возможности этих стран уменьшить зависимость от российских энергоносителей.

В то же время, журналисты обращают внимание на то, что на прошлой неделе Орбан и президент Словакии Петер Пеллегрини обсудили этот вопрос с Дональдом Трампом, который ранее призвал страны-члены ЕС прекратить импорт российских энергоносителей, причем словацкий лидер охарактеризовал встречу как конструктивную.

Отказ ЕС от российской нефти и газа - последние новости

Евросоюз долгое время обсуждал отказ от российских энергоносителей. В конце концов 18 июня Еврокомиссия представила план прекращения импорта нефти и газа из РФ, который предусматривает, что "окончательное прощай" российской нефти и газу ЕС скажет 1 января 2028 года.

Под давлением Трампа в сентябре ЕС представил 19-й пакет санкций, который может предусматривать ускорение отказа блока от российского газа на один год.

Венгрия, как и Словакия, долгое время блокировали антироссийские энергетические санкции. Вместе с тем, 9 сентября министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто сообщил о 10-летнем соглашении о поставках 2 миллиардов кубометров газа с британской корпорацией Shell Plc. Он добавил, что продолжаются переговоры о дополнительных объемах импорта газа из альтернативных источников. Вместе с тем, венгерский чиновник отметил, что Будапешт не готов окончательно отказаться от российского газа.

