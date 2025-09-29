Последние заявления администрации США об ударах вглубь РФ и возможном предоставлении ВСУ "Томагавков" Песков назвал "очень серьезными".

В Кремле отреагировали на заявления администрации США об одобрении президентом Дональдом Трампом ударов ВСУ вглубь России и возможных поставках Украине ракет "Томагавк".

Как отметил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, в Москве слышали эти заявления, "они очень серьезные", и сейчас внимательно их изучают и анализируют.

"Внимательно за этим следят наши военные специалисты. Вопросы по-прежнему звучат так: кто может запускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима? Их могут запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные? Кто наводит эти ракеты - американская сторона или сами украинцы?" - цитируют его российские СМИ.

Что касается возможного предоставления Украине "Томагавков", то, по словам кремлевского пресс-секретаря, нужно понять "потенциальные угрозы" и "кто будет втянут в процесс".

"И тогда уже можно будет определяться с позицией. Даже если будет так, нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах для "киевского режима". Нет волшебного оружия. Будут это "Томагавки" или другие ракеты - они не смогут изменить динамику", - сказал Песков.

Одобрение Трампом ударов ВСУ вглубь РФ и предоставление "Томагавков"

Как сообщал ранее УНИАН, в Нью-Йорке на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом Зеленский просил у него "Томагавки". По данным The Telegraph, встреча была воспринята как чрезвычайно позитивная. Президент Украины привел аргумент, что предоставление "Томагавков" поможет Путину сесть за стол переговоров. Однако пока нет окончательного подтверждения того, что США согласятся передать ракеты Tomahawk Украине.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял на днях, что администрация США рассматривает передачу Украине ракет "Томагавк". Ведущая спросила у него, обсуждают ли в администрации Трампа возможность предоставить Украине это вооружение. На что он ответил, что "окончательное решение будет принимать президент Трамп" и что он будет принимать решение по этому вопросу, "опираясь на интересы США".

Кроме того, спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России. На прямой вопрос, считает ли президент США, что Украина может наносить удары по России дальнобойным оружием, Келлог, ответил, что это было санкционировано президентом. "Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ - да. Используйте возможность наносить удары на большом расстоянии. Никаких укрытий не существует", - сказал он.

