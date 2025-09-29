Новые исследования подтверждают теорию об изобретении железа медеплавильщиками.

Ученые провели новое исследование 3000-летней плавильной мастерской, которое раскрывает загадку изобретения железа и проливает новый свет на переход от бронзового века к железному.

Как пишет phys.org, в работе, опубликованной в журнале Journal of Archaeological Science, был проведен повторный анализ металлургических остатков с памятника на юге Грузии: 3000-летней плавильной мастерской под названием Квемо Болниси.

Во время первоначального анализа в 1950-х годах в мастерской были обнаружены груды гематита (минерала, содержащего оксид железа) и шлака (отхода металлургического производства). Обнаружив эти оксиды железа, археологи предположили, что мастерская была местом ранней выплавки железа.

Однако новые исследования показывают, что эти предположения были ошибочными. Вместо железа рабочие плавили медь, используя оксид железа в качестве флюса — вещества, добавляемого в печь для увеличения выхода меди.

Эти открытия подтверждают давно обсуждаемую теорию об изобретении железа медеплавильщиками. Эти данные свидетельствуют о том, что древние медники экспериментировали с железосодержащими материалами в металлургической печи, что стало решающим шагом на пути к выплавке железа.

Доктор Натаниэль Эрб-Сатулло, приглашённый научный сотрудник по археологии в Университете Крэнфилда, отметил: "Железо – важнейший промышленный металл в мире, но отсутствие письменных источников, склонность железа к ржавчине и отсутствие исследований мест его производства затрудняют поиск его происхождения".

Именно это, по его словам, делает памятник в Квемо Болниси таким интересным.

"Он свидетельствует о намеренном использовании железа в процессе плавки меди. Это показывает, что эти металлурги понимали оксид железа – геологическое соединение, которое в конечном итоге будет использовано в качестве руды для выплавки железа – как отдельный материал и экспериментировали с его свойствами в печи. Использование железа здесь говорит о том, что подобные эксперименты медников имели решающее значение для развития металлургии железа", - подчеркивает ученый.

