Так использовать вейп явно безопаснее.

Список устройств, на которых можно запустить DOOM, пополнился довольно необычным лотом - электронной сигаретой The Pixo Aspire с небольшим экранчиком.

Техноблогер с канала Aaron Christophel, который снял уже несколько видео по запуске DOOM на разных устройствах, обнаружил, что у вейпа есть 32-битный процессор и 384 КБ флеш-памяти.

Этого оказалось недостаточно, чтобы запустить DOOM нативно, но здесь Аарон нашёл, как выкрутиться и всё таки найти более полезное применение электронной сигареты.

Видео дня

Aaron Christophel подключил The Pixo Aspire к компьютеру через USB, и получилось, что запустили DOOM на ПК, но сигнал передавался на экранчик вейпа в качестве второго монитора.

Ранее мы рассказывали, что в продаже появится коробка за 666 долларов, на которой можно запустить Doom. В комплекте идёт игрушка какодемона, на которой тоже можно запустить Doom.

Кроме того, недавно стало известно, что DOOM от id Software вдохновил Гейба Ньюэлла уйти из Microsoft и основать собственную компанию. Разработчик был восхищён методами id Software по продвижению своего проекта через интернет.

Вас также могут заинтересовать новости: