Президент подчеркнул, что возможно ввести режим прекращения огня на текущей линии фронта, но РФ не должна устанавливать новые границы в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский исключает вариант того, что границы Украины будут меняться. Об этом глава государства сказал во время онлайн-выступления на Варшавском форуме безопасности, выражая свое видение возможных переговоров об окончании войны.

Как отметил глава государства, границы Украины определены в Конституции, и эти границы всем известны, потому что признаны всеми странами в мире и международным правом.

При этом он допустил, что именно отталкиваясь от текущей линии соприкосновения, можно попытаться перейти к дипломатическому треку, потому что именно на уровне лидеров можно согласовать введение режима прекращения огня.

По убеждению Зеленского, команды стран могут начать работу по плану по прекращению войны. Он считает это возможным, однако подчеркивает важность одного условия.

"Россия не будет очерчивать новые границы в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Оккупированные территории - что говорил Зеленский

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация по состоянию на сейчас оккупировала около 20% территории Украины и требует, чтобы Украина отдала ей больше земель, и в первую очередь речь идет о всей Донецкой области.

В то же время, Украина не собирается дарить России украинские земли. В частности, Зеленский отвергает вариант территориальных уступок со стороны Украины.

Также президент отмечал, что наше государство готово вернуть оккупированные территории дипломатическим путем в будущем, если сейчас не может сделать это военным.

