Результат парламентских выборов в Молдове убедительно доказывает, что общество продемонстрировало зрелось. Граждане, большая их часть, понимали риски, связанные с результатами, и понимали цель гибридной войны, развязанной кремлевским режимом против Молдовы. После 28 сентября Молдова может с оптимизмом смотреть на то, что она останется в зоне мира и с перспективами вступления в Евросоюз. Но это не означает, что автоматом будут решены все проблемы.

Что дальше будет делать Россия? Если исключить максималистские сценарии, типа вооруженных провокаций, интервенций, падения "Шахедов" на территории Молдовы и так далее, то инструментарий гибридной войны, который уже был применен РФ, отражает слабости государства и молдавского общества. Это означает, что и власть, и общество должны осознать: за ликвидацию этих слабостей ответственность лежит на нас самих.

Чтобы не дать России поля для спекуляций, нужно работать над интеграцией меньшинств, над решением проблемы Гагаузкой автономии, над решением проблемы так называемого Приднестровского конфликта, который давно превратился в какой-то непонятный бизнес-проект...

Видео дня

То есть, сейчас проще всего показывать пальцем на Россию и все. Но когда мы видим, что после 34 лет существования независимого молдавского государства, мы только в прошлом году начали заниматься энергетической безопасностью, то разве это Путин виноват?

Скорее, это были наши коррумпированные власти, которые вместе с деятелями из ПМР и из Москвы наживались на этих серых схемах...

Я - гражданин Республики Молдова. И меня сильно удручает тот факт, что наше общество абсолютно индифферентно к тому, что проблема Приднестровья существует (во всем ее многообразии). От фундаментального, систематического грубого нарушения прав человека на левом берегу до присутствия российских войск, которое называется актом военной оккупации.

Например, с 2017 года на левом берегу действует Тираспольское суворовское военное училище, где из детей готовят киллеров Путина. В том числе из детей, которых родители туда отправляют с правого берега. Это вообще, как?!

Поэтому решение этой проблемы - длительный процесс. Речь не может идти о поверхностном подходе – вот, подпишем какую-то бумагу, и конфликт решится. Нужно говорить о большом интеграционном процессе жителей левого берега в общее ментальное, смысловое пространство Республики Молдова. При этом, следует понимать: если бизнес может адаптироваться за три месяца, образовательная система, к примеру, за полгода (а позитивный итог получим через десять лет), то весь процесс вряд ли может уложиться в один избирательный цикл.

Поэтому сейчас нужна критическая оценка ситуации, работа над консолидацией общества и государства с тем, чтобы Россия вынуждена была констатировать: Молдову она потеряла навсегда.

Что касается экономических проблем, то сейчас много стенаний на предмет того, что Молдова теряет будущее, молодежь уезжает и в стране остаются одни старики... А я задаю встречный вопрос: "Какой нормальный бизнесмен будет инвестировать деньги в страну с неопределенным прошлым, настоящим и будущим?".

Буквально каждый выбор у нас превращается в некий апокалиптический сценарий: будут ли российские войска в Молдове, или не будут. Но я многократно приводил такой пример: фирма Nokia Tyrex после того, как ушла из России, приняла решение построить новый завод в Румынии – под крышей НАТО и в составе Евросоюза. А у нас после развала Советского Союза "первые инвесторы" – это русские бандитские деньги. Поэтому говорить о sustainable development, о гармонии между образовательной системой и бизнесом, и так далее, не приходится.

Чтобы об этом говорить, нам нужны гарантии мира и безопасности. А дальше уже идут все традиционные условия для развития бизнеса: прозрачное либеральное законодательство, некоррумпированная судебная система. Если к этому еще добавятся политики Евросоюза по экономической поддержке развития Молдовы, тогда можно быть оптимистом.