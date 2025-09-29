Еще недавно население Украины активно скупало безналичную валюту, теперь же снова растет спрос на наличные. Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, пишет портал "Минфин".
Он отмечает, что, с одной стороны, в начале октября снова откроются ежемесячные лимиты на покупку гражданами безналичной валюты на свои карты до 50 тысяч гривень в эквиваленте и до 200 тысяч гривень на депозиты на срок от 3-х месяцев.
"Но в целом на рынке валютообмена будет наблюдаться интересная тенденция - на карты граждане будут покупать меньше, а вот на наличном рынке спрос на валюту и в дальнейшем будет постепенно расти. Поскольку сейчас очень часто наличные курсы обменников выгоднее курсов продажи валюты банками на карты, а граждане предпочитают брать валюту там, где дешевле", - говорит аналитик.
По словам Козырева, в начале октября украинцы будут получать зарплату за сентябрь, и многие также решат часть этих средств перевести в валюту. Получат деньги и многие военнослужащие ВСУ, которые часто также покупают валюту.
В результате, как объясняет эксперт, увеличение спроса на валюту со стороны населения будет перекрывать Нацбанк за счет золотовалютных резервов: он будет продавать банкам недостаточные объемы долларов на их собственную валютную позицию.
"По моим оценкам, эти операции добавят на этой неделе к совокупному спросу на межбанке до 110-170 млн долл. Это не критично для нашего рынка, но все же будет давить на курс. Особенно в те дни, когда на рынок одновременно будут выходить импортеры энергоносителей и банки под валютные операции с населением", - отметил аналитик.
Курс валют в Украине - последние новости
Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 29 сентября снизился на 1 копейку и составляет 41,64 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек и составляет 48,85 гривни за евро.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что доллар в октябре будет колебаться в рамках 41,2-42,2 гривни, а евро - 47,5-49,5 гривни при мировом соотношении доллара к евро на уровне 1,13-1,25.