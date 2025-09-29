Эксперт считает, что спрос на наличную валюту среди украинцев будет только расти.

Еще недавно население Украины активно скупало безналичную валюту, теперь же снова растет спрос на наличные. Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, пишет портал "Минфин".

Он отмечает, что, с одной стороны, в начале октября снова откроются ежемесячные лимиты на покупку гражданами безналичной валюты на свои карты до 50 тысяч гривень в эквиваленте и до 200 тысяч гривень на депозиты на срок от 3-х месяцев.

"Но в целом на рынке валютообмена будет наблюдаться интересная тенденция - на карты граждане будут покупать меньше, а вот на наличном рынке спрос на валюту и в дальнейшем будет постепенно расти. Поскольку сейчас очень часто наличные курсы обменников выгоднее курсов продажи валюты банками на карты, а граждане предпочитают брать валюту там, где дешевле", - говорит аналитик.

По словам Козырева, в начале октября украинцы будут получать зарплату за сентябрь, и многие также решат часть этих средств перевести в валюту. Получат деньги и многие военнослужащие ВСУ, которые часто также покупают валюту.

В результате, как объясняет эксперт, увеличение спроса на валюту со стороны населения будет перекрывать Нацбанк за счет золотовалютных резервов: он будет продавать банкам недостаточные объемы долларов на их собственную валютную позицию.

"По моим оценкам, эти операции добавят на этой неделе к совокупному спросу на межбанке до 110-170 млн долл. Это не критично для нашего рынка, но все же будет давить на курс. Особенно в те дни, когда на рынок одновременно будут выходить импортеры энергоносителей и банки под валютные операции с населением", - отметил аналитик.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 29 сентября снизился на 1 копейку и составляет 41,64 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек и составляет 48,85 гривни за евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что доллар в октябре будет колебаться в рамках 41,2-42,2 гривни, а евро - 47,5-49,5 гривни при мировом соотношении доллара к евро на уровне 1,13-1,25.

