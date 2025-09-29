Если хотите завести щенка, должны знать о таких нюансах.

Люди, которые любят собак, рано или поздно их себе заводят, если позволяют финансы и жизненные обстоятельства. Требования к собакам отличаются не только в зависимости от желаемого результата, но и от места их жительства - тот, кто сможет жить в будке, может не подойти для квартиры и наоборот. Узнайте, все ли собаки воняют и кто из них - рекордсмен в этом деле.

Ранее мы рассказывали, какие собаки для новичков в квартире считаются самыми лучшими.

Какие породы собак самые вонючие

Пользователи Reddit поделились мнением о том, какие собаки воняют псиной сильнее остальных. Тему создал пользователь, который по своему опыту заметил, что ньюфаундленды, сенбернары и гончие пахнут сильно, а вот "шпицы" и хаски - нет.

Автору поста ответила девушка, которая, по ее словам, годами управляла собачьим детским садом и гостиницей для животных, и каждый ньюфаундленд, которого она встречала, пах "как сиденье в общественном транспорте". Также она подтвердила, что у многих гончих и бассет-хаундов особенный запах и согласилась, что собаки породы померанский шпиц почти не имеют аромата. Девушка добавила, что у нее самой ксолоитцкуинтли и итальянская борзая, от которых вообще ничем не пахнет.

Другой юзер написал, что у него всю жизнь были колли, и они, несмотря на большое количество шерсти, не пахли совсем. Ему ответил пользователь, у которого дома, по его словам, живет колли - и собака действительно не источает неприятного запаха. Участник беседы высказал свое мнение, почему собака сильно пахнет псиной - он считает, что собачий запах больше связан с такими вещами, как морщины, слюни, шерсть на морде, зубы (некоторые породы более склонны к проблемам с зубами), брахицефалическая морда, жирная шерсть и длинные уши, чем с длиной и количеством шерсти. Самыми вонючими собаками пользователь назвал лабрадоров, гончих, бульдогов, кавалер-кинг-чарльз-спаниелей, ши-тцу и чихуахуа, но в пожилом возрасте. В список наименее вонючих попали собаки породы американских эскимос, колли, самоеды, хаски и другие северные породы, бордер-колли и корги.

К обсуждению присоединился работник ветеринарной отрасли - он сказал, что хуже всех пахнут французские бульдоги, бассеты, лабрадоры/голдены и большие овчарки. Особенно он выделил "французов" и сказал, что специфический запах у них связан с дрожжевыми инфекциями и добавил, что эта особенность присуща всем собакам, предрасположенным к проблемам с кожей.

Далее в диалоге приняли участие другие юзеры и они сошлись во мнении о том, какая собака самая вонючая. Неприятное звание получили питомцы породы бассет-хаунд - многие считают, что их запах просто невыносим.

Один из комментариев стал, своего рода, итогом к обсуждению - пользователь написал, что собаки с гладкой шерстью или безволосые обычно меньше пахнут. Породы с рыхлой кожей и морщинами, особенно с висячими брылями, как гончие и ньюфаундленды, и те, кто не может сам себя вылизывать, как французские бульдоги, будут пахнуть сильнее из-за складок кожи. Двухслойные собаки, как голдены и лабрадоры, тоже могут иметь сильный "собачий" запах, потому что у них больше кожного сала в шерсти.

