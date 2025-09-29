На фоне обсуждения возможности украинских ударов вглубь территории России, не надо забывать о большом количестве результативных ударов Сил обороны Украины по военным объектам в оккупированном РФ Крыму. Ведь это само по себе (а также увеличение количества поражений) свидетельствует о серьезных шагах в направлении уничтожения потенциала противовоздушной и противоракетной обороны россиян (и не только на полуострове).

Дело в том, что у врага есть приоритеты по защите - Москва, Санкт-Петербург, отдельные военные объекты, на которых они сосредоточивают больше всего средств ПВО. И это можно сравнить с обороной в Крыму Керченского моста, который защищают с воздуха, на земле и под водой. В то же время разговоры о насыщенности системами ПВО всего полуострова являются преувеличением (многие объекты россияне не приравнивают по стратегическому значению к главным городам России).

Вместе с тем, пробивание коридоров в системе ПВО Крыма Силами обороны Украины имеет вполне практическое значение в войне.

Ведь, если говорить об общей тенденции, наиболее эффективно Украина поражает объекты врага по двум направлениям.

Первый - удары по объектам на территории РФ и на оккупированных территориях Украины, которые связаны с производством, хранением и транспортировкой горюче-смазочных материалов. Это дает прекрасный эффект для негативного влияния на экономику и обеспечения горючим вооруженных сил РФ. Мы не варвары, а достаточно давняя демократия, которая помогает россиянам понять, почему в России, которая вторглась на территорию Украины с войной, пропадает бензин.

Второй - после вытеснения российского флота из Черного моря, происходит поражение объектов на территории оккупированного Россией Крыма. К примеру, трех российских вертолетов Ми-8, дорогостоящей российской РЛС "Небо-У", двух транспортных самолетов Ан-26, РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

Почему не Крымского моста? Потому что у нас сейчас есть другие приоритеты. Главный - непосредственно на фронте. А до моста очередь еще дойдет, он своего времени дождется.

Кстати, удары дронами по Форосу, вероятно, также были не зря, с учетом того, что там находились должностные лица, которые получили ранения или убиты.

Это важно и с точки зрения справедливости, и с точки зрения морально-психологического давления на руководство России и россиян.

Однако для увеличения эффективности ударов - возможности дотянуться гораздо дальше Крыма, например, с помощью дальнобойного "Нептуна" или новой украинской ракеты "Фламинго", нужно уничтожать больше средств противовоздушной и противоракетной обороны врага. И как раз это происходит на оккупированном россиянами крымском полуострове, ведь географическое расположение Крыма для выполнения этой задачи является достаточно выгодным (тот же "Фламинго" - большая ракета (ее дальность полета до 3 тысяч км и вес боевой части 1150 килограммов), и в России много военных объектов, к которым она еще полетит).

Поэтому сейчас мы пробиваем коридоры и отрабатываем подавление систем противовоздушной и противоракетной обороны РФ. Параллельно происходит накопление средств поражения, в частности ракет "Фламинго", подводных дронов "Толока" и так далее. И уже скоро стоит ожидать, что эффективность наших ударов станет выше.