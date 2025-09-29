Уничтожен российский вертолет Ми-28.

Украинским военнослужащим удалось сбить российский вертолет Ми-28 в районе н.п. Котляровка, сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (позывной "Мадьяр").

"Пилоты 59 бригады Сил беспилотных систем уничтожили вертолет Ми-28 FPV- дроном", - написал он в Telegram. При этом продемонстрировал видео сбития российского вертолета.

В 59 ОШБр беспилотных систем им. Якова Гандзюка (Степные хищники) также прокомментировали это событие.

"Результат - работа разведки и наших людей. Кто прилетает туда "на смотрины" - пусть готовится. На будущее: не делайте нам "сюрпризов" с воздуха - это вам дорого обойдется. Честь имеем", - сообщили они в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в августе 2025 года на военной базе в Тверской области России был уничтожен российский ударный вертолет Ми-28. Взрывные устройства заложил украинский партизан, который проник на закрытую территорию

Партизанское движение "Народное Сопротивление Украины" отмечало, что партизан проник на территорию 344-го центра боевого применения и переобучения летного состава армейской авиации, расположенного возле города Торжок. Он заложил два взрывных устройства под стойки шасси Ми-28, который находился на открытой стоянке вблизи взлетно-посадочной полосы.

В "Народном Опоре Украины" напомнили, что россияне часто применяют ударные вертолеты Ми-28 для ударов по Украине.

