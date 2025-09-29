Инвесторы также внимательно следят за скандалом вокруг отстранения чиновницы ФРС США Лизы Кук.

Американская валюта в понедельник, 29 сентября, упал из-за опасений по поводу возможного прекращения работы правительства США. Индекс доллара сегодня снизился на 0,22% до 97,90.

Агентство Reuters пишет, что инвесторы озабочены угрозой остановки работы правительства США, если Конгресс не примет закон о финансировании до окончания финансового года, который наступит во вторник, 30 сентября. Без этого закона часть правительства прекратит работу уже в среду, 1 октября, - в первый день 2026 финансового года.

Аналитики отмечают, что перед такими событиями доллар обычно ослабевает, а после разрешения спора о финансировании снова укрепляется. Инвесторы также внимательно следят за судебной тяжбой по поводу возможного отстранения чиновницы Федеральной резервной системы Лизы Кук, поскольку любая угроза независимости ФРС США представляет серьезный риск для доллара.

К тому же евро вырос на 0,25% до 1,1729 доллара, а фунт стерлингов прибавил 0,34% до 1,3445 доллара. При этом по отношению к иене доллар подешевел на 0,6% до 148,67.

Курс доллара в Украине - последние новости

НБУ установил на сегодня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,8 гривни за доллар, а официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,41 гривни за один евро.

В то же время курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 1 копейку - до 41,69 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,23 гривни за доллар.

