Парламентские выборы в Молдове стали одним из ключевых событий осени в регионе. По итогам подсчета голосов, пропрезидентская "Партия действия и солидарности" (PAS) получила более 50% голосов и обеспечила себе 55 мандатов из 101 в парламенте. Главный конкурент PAS - "Патриотический избирательный блок" (BEP), откровенно пророссийская сила, набрал около 24% голосов и занял вторую позицию, получив более двух десятков мандатов. Но это позволяет команде президента Майи Санду формировать правительство самостоятельно, без необходимости искать партнеров для коалиции.

Для Европы эти выборы стали тестом устойчивости. Брюссель четко дал понять: победа Санду открывает возможности для ускорения евроинтеграции. В ЕС уже отмечают, что политическая стабильность в Кишиневе создает условия для реализации пакета финансовой помощи в рамках Moldova Growth and Reform Facility объемом 1,5 млрд. евро.

Перед выборами еврочиновники совершили массу визитов в Кишинев для поддержки Санду и ее партии - и видим, что это имело влияние.

Сработало также несколько шагов с политтехнологической и административной точки зрения.

1. Запрет нескольких оппозиционных партий и блоков - их обвинили в сотрудничестве с РФ.

2. Активные действия полиции против сетей скупки голосов. В Украине эта практика потеряла популярность и эффективность, но Молдова - страна очень маленькая и очень бедная. Общее количество избирателей, принявших участие: около 1,85 млн человек, количество мандатов в парламенте: 101. То есть, 1 место "стоит" 15-19 тыс голосов. И, при таких условиях, скупка нескольких десятков тысяч - это вопрос парламентского большинства.

Главным по скупке является беглый олигарх Илон Шор, который сейчас живет в РФ. И силовики Молдовы в последние месяцы активно с этим боролись: полиция и прокуратура открыли десятки уголовных производств по статьям, связанным с подкупом избирателей и организацией незаконных схем перевозки людей на участки. Министерство внутренних дел даже отчитывалось, что в избирательный день были попытки подкупа в нескольких селах на юге страны, однако группы оперативного реагирования сразу вмешивались. Плюс подняли штрафы за скупку и продажу голосов - до 2 тыс. долларов, при средней зарплате в 800.

Конечно, трудно сказать, что скупка за российские деньги нивелирована полностью, но минимизирована - точно.

3. Приднестровье. На самом деле, "защита от приднестровцев" - такая же пугалка, как и война Молдовы с Украиной. Для приднестровцев было открыто 12 участков, на них выдано всего 23 тыс. бюллетеней. Поэтому перекрытие мостов, чтобы занизить явку приднестровцев - это больше сигнал для мобилизации "своих", чем эффективное противодействие.

В то же время европейские аналитики предупреждают: учитывая то, что каждый четвертый избиратель поддержал пророссийские силы, Кремль и в дальнейшем будет оставаться влиятельным игроком в молдавском политическом пространстве.

С украинской перспективы результат следует оценивать положительно. Между Киевом и Кишиневом уже налажены прочные отношения. Президент Санду и президент Зеленский неоднократно демонстрировали публичное доверие и поддержку друг другу, в частности в вопросах энергетики, транспорта и трансграничного сотрудничества.

Для нас важно, чтобы новый молдавский парламент не только подтвердил курс на ЕС, но и открыл бы возможности для дальнейшей координации в оборонной и энергетической сферах.

Что касается фактора безопасности, то, думаю, ситуация стабильна. Тезис о возможном "вторжении" для захвата Одессы также выглядел скорее как предвыборная пугалка, чем реальный сценарий. В Приднестровье сейчас дислоцируется около 1,5 тыс. "российских" военных, из которых реальных россиян - сотня. Их потенциал ограничен, а любая попытка военной активности неизбежно привела бы к резкой реакции. Молдавская армия - в аналогичном состоянии. Кишинев держит ситуацию под контролем, а Киев имеет достаточно ресурсов, чтобы нейтрализовать любые провокации.

Чего теперь ждать? В ближайшие годы ключевым вызовом для молдавского парламента станет баланс между политической стабильностью и реальными результатами реформ. Граждане ожидают изменений в борьбе с коррупцией, реформе судебной системы и экономическом развитии. И именно от того, сможет ли PAS конвертировать свои 55 мандатов в ощутимые результаты, будет зависеть не только судьба Молдовы, но и геополитическая устойчивость всего региона.