Этот салат с идеальным сочетанием слоев обязательно понравится каждому.

Слоеный салат - отличная идея на праздник или выходной. Такое блюдо сытное и питательное, каждый слой в нем чувствуется отдельно и при этом идеально сочетается с остальными. Рецепт включает знакомые каждому ингредиенты. После дегустации лакомство точно станет вашим любимым.

Слоеный салат Нежность с курицей, грибами и сыром

В этом блюде ингредиенты мелко нарезаются, выкладываются отдельными слоями и смазываются майонезом. Любители сочетания мяса и фруктов могут добавить в рецепт ананасы, кукурузу или виноград.

Подготовьте такие продукты:

одно куриное филе;

двести граммов шампиньонов;

сто граммов сыра;

три яйца;

одна луковица;

ложка подсолнечного масла;

сто пятьдесят граммов майонеза;

соль, перец, зелень по вкусу.

Курицу промойте, положите в кастрюлю с водой и варите 15-20 минут. Остудите и нарежьте мелким кубиком. Бульон рекомендуется не выливать - это отличная основа для первых блюд.

Яйца отварите вкрутую (примерно 10 минут), переложите в холодную воду. Разделите желтки белки. Первые натрите на самой мелкой терке. Смешайте с куриным филе, добавьте пару ложек соуса (можно сделать домашний майонез) и сделайте однородную массу.

Луковицу мелко порубите, а грибы промойте и нарежьте пластинками. На сковороде с горячим маслом жарьте лук до золотистого оттенка. Всыпьте грибы и обжаривайте все вместе ещё около пяти минут. Если хотите сделать слоеный салат с жареными грибами более пикантным, добавьте также зубчик чеснока.

Белки и сыр натрите через крупную терку. Теперь выкладываем слоеный салат с жареными грибами и курицей, смазывая каждый слой майонезом. Сначала идет половина желтково-мясной массы. Затем половина грибов, белки. Потом снова повторяем слои с мясом и шампиньонами. Сверху щедро посыпаем блюдо сыром.

Готовый слоеный салат с курицей поставьте в холодильник на пару часов. При подаче посыпьте зеленью или украсьте другим способом на ваше усмотрение.

По этому рецепту можно приготовить также слоеный салат с ветчиной вместо мяса. Такое блюдо готовится быстрее, поскольку не нужно варить филе.

