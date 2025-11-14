Слоеный салат - отличная идея на праздник или выходной. Такое блюдо сытное и питательное, каждый слой в нем чувствуется отдельно и при этом идеально сочетается с остальными. Рецепт включает знакомые каждому ингредиенты. После дегустации лакомство точно станет вашим любимым.
Слоеный салат Нежность с курицей, грибами и сыром
В этом блюде ингредиенты мелко нарезаются, выкладываются отдельными слоями и смазываются майонезом. Любители сочетания мяса и фруктов могут добавить в рецепт ананасы, кукурузу или виноград.
Подготовьте такие продукты:
- одно куриное филе;
- двести граммов шампиньонов;
- сто граммов сыра;
- три яйца;
- одна луковица;
- ложка подсолнечного масла;
- сто пятьдесят граммов майонеза;
- соль, перец, зелень по вкусу.
Курицу промойте, положите в кастрюлю с водой и варите 15-20 минут. Остудите и нарежьте мелким кубиком. Бульон рекомендуется не выливать - это отличная основа для первых блюд.
Яйца отварите вкрутую (примерно 10 минут), переложите в холодную воду. Разделите желтки белки. Первые натрите на самой мелкой терке. Смешайте с куриным филе, добавьте пару ложек соуса (можно сделать домашний майонез) и сделайте однородную массу.
Луковицу мелко порубите, а грибы промойте и нарежьте пластинками. На сковороде с горячим маслом жарьте лук до золотистого оттенка. Всыпьте грибы и обжаривайте все вместе ещё около пяти минут. Если хотите сделать слоеный салат с жареными грибами более пикантным, добавьте также зубчик чеснока.
Белки и сыр натрите через крупную терку. Теперь выкладываем слоеный салат с жареными грибами и курицей, смазывая каждый слой майонезом. Сначала идет половина желтково-мясной массы. Затем половина грибов, белки. Потом снова повторяем слои с мясом и шампиньонами. Сверху щедро посыпаем блюдо сыром.
Готовый слоеный салат с курицей поставьте в холодильник на пару часов. При подаче посыпьте зеленью или украсьте другим способом на ваше усмотрение.
По этому рецепту можно приготовить также слоеный салат с ветчиной вместо мяса. Такое блюдо готовится быстрее, поскольку не нужно варить филе.