Тыква - сезонный продукт, из которого можно приготовить ароматный суп

Тыквенный суп варят по-разному: с молоком, со сливками или без них, с картофелем или крупой, а то и вовсе на одной тыкве. Более того, не все люди знают, что можно приготовить тыквенный суп без блендера.

Ранее мы рассказывали о том, как варить тыквенную кашу, а сегодня поговорим о другом, не менее популярном, осеннем блюде.

Тыквенный суп с картошкой

тыква - 700 г;

картофель - 2-3 шт;

морковь - 1-2 шт;

лук репчатый - 1 шт;

чеснок - 1-2 зубчика;

сливки (жирностью 20%) - 70 мл;

масло оливковое - 3 ст.л;

соль - по вкусу;

семечки тыквенные (для подачи) - по вкусу;

вода - 350 мл.

Тыкву, лук и морковь нарезать кусочками, чеснок измельчить. На сковороде разогреть оливковое масло, выложить овощи. Тушить в течение 10 минут. Очистить и нарезать картофель, выложить в кастрюлю. Добавить к нему тушеные овощи, залить водой и варить до готовности картофеля (он должен стать мягким).

Готовые овощи переложить в блендер, посолить и взбить. Влить сливки и перемешать. Подавать крем-суп, посыпав тыквенными семечками.

Тыквенный суп на ужин

тыква (очищенная) - 230 г;

картофель - 160 г;

морковь - 80 г;

лук репчатый - 50 г;

сливки 20% - 50 мл + для подачи;

масло топленое - 10 г;

соль - 1/2 ч.л;

мускатный орех (тертый) - на кончике ножа;

травы прованские - 1/4 ч.л + для подачи;

перец черный молотый - на кончике ножа;

вода - 500 мл.

Тыкву и морковь очистить, нарезать крупными кусками, положить в кастрюлю. Залить овощи водой и поставить на огонь. После того, как вода закипит, варить овощи 25-30 минут. Готовность овощей можно понять по их мягкости.

Лук очистить, нарезать мелкими кубиками. В сковороде разогреть топленое масло, выложить лук, обжарить до прозрачности. Добавить лук в кастрюлю с овощами, посолить. Блендером взбить массу до однородного состояния.

В конце влить сливки, травы и черный молотый перец. Перемешать, довести до кипения и снять с огня. Подавать суп с дополнительной порцией сливок.

Тыквенный суп с курицей

тыква - 350 г (очищенной);

куриное филе - 300 г;

картофель - 100 г;

лук-порей - 60 г;

морковь - 60 г;

чеснок - 1 зубчик (5 г);

масло сливочное - 50 г;

сыр твердый - 25 г;

соль - 1 ч.л (или по вкусу);

перец черный молотый - 0,5 ч.л;

зелень свежая - 5 г;

лимон - 40 г;

хлеб белый - 2 ломтика (40 г);

сметана (для подачи, по желанию) - 1 ст.л;

вода - 750 мл.

Куриное филе вымыть и нарезать кусочками. Выложить его в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Довести до кипения, снять пену и варить 25-30 минут. Картофель, морковь и тыкву очистить, нарезать кубиками. Лук порей нарезать кольцами (по желанию можно использовать не только белую часть).

Читайте такжеСочные котлеты с сыром: как приготовить вкусное блюдоСливочное масло растопить на сковороде, обжарить лук 3 минуты. Добавить морковь, жарить еще 5 минут. Убрать овощи со сковороды. Белый хлеб нарезать кусочками и слегка обжарить без масла.

Бульон процедить, а затем вернуть обратно в кастрюлю. Добавить тыкву и картофель, посолить, варить 10 минут. Положить в кастрюлю морковь и лук, варить до мягкости картофеля.

Перебить массу блендером, твердый сыр натереть на терке, чеснок измельчить и добавить всё это в суп. Поперчить, выжать сок лимона (1 ст.л). Помешивая, варить суп еще 5 минут. Подавать тыквенный суп с курицей, добавив гренки и посыпав измельченной зеленью. По желанию можно добавлять сметану.

Тыквенный суп без сливок

Для этого рецепта предварительно необходимо замочить фасоль на ночь.

тыква - 400 г;

фасоль белая - 170 г;

перец болгарский - 90 г;

картофель - 80 г;

лук-порей - 80 г;

сельдерей (корень) - 60 г;

морковь - 60 г;

томатная паста - 1 ст.л;

масло подсолнечное - 40 мл;

зелень петрушки - 5 г;

соль - 1 ч.л (по вкусу);

перец черный молотый - 0,5 ч.л (по вкусу);

вода - 2,5 л.

Слить с фасоли воду, залить чистой (1.5 л.) и варить до готовности - 1.5 часа. Очистить тыкву, перец и корень сельдерея. Тыкву и картофель нарезать крупными кубиками, морковь и сельдерей - кубиками поменьше, перец - полосками. Белую часть лука нарезать кольцами.

Разогреть в сковороде растительное масло, выложить тыкву, сельдерей и морковь, обжаривать 5-10 минут. Добавить лук и перец, жарить еще 5 минут. Влить томатную пасту и, помешивая, жарить еще 5 минут.

Когда фасоль станет мягкой, добавить к ней картофель, долить воды так, чтобы получилось 2.5 литра, посолить и варить 10 минут. Всыпать овощную зажарку и оставить вариться еще на 10 минут. Зелень мелко нарезать, добавить в суп. Поперчить, попробовать на соль, если нужно - посолить еще.

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Автор: Кристина Кащавцева