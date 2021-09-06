Это ароматное блюдо – самый популярный осенний десерт.

Тыква – настоящая королева осени. У каждой семьи есть свой любимый рецепт тыквенной каши – с рисом, пшеном или с манкой. Это блюдо прекрасно усваивается организмом и нравится детям. Сложно придумать более питательный завтрак в это время года. По желанию в такую кашу можно добавить орехи, сухофрукты, банан, корицу или кардамон.

Ранее мы рассказывали, в чем польза и вред тыквенных семечек. Поэтому не спешите выбрасывать их при разделке тыквы.

Тыквенная каша с рисом на молоке

Мякоть тыквы - 800 г.

Вода - 150 мл.

Молоко - 350 мл.

Щепотка соли.

Сахар - 80 г.

Рис - 100 г.

Сливочное масло - 80 г.

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиком. Выложить в кастрюлю. Залить тыкву водой и поставить на средний огонь. Варить 10 минут. Влить к тыкве молоко и довести до кипения. Добавить соль и сахар. Промыть рис и высыпать в кастрюлю с тыквой. Не перемешивать, иначе каша пригорит.

Накрыть кашу крышкой и варить 30 минут на минимальном огне до готовности риса. Добавить в кашу подтаявшее сливочное масло и слегка растолочь. Если каша слишком густая, её можно разбавить молоком.

Тыквенная каша с пшеном в мультиварке

Тыква - 500 г.

Пшено - 250 грамм

Молоко - 500 мл.

Вода - 250 мл.

Соль - щепотка.

Сахар - 2-3 ст.л.

Масло сливочное - 50 г.

Читайте такжеПирог с курицей и картофелем: как приготовить сытную выпечкуТыкву очистить и нарезать кубиками. Пшено несколько раз промыть горячей водой. Стенки чаши мультиварки смазать маслом, чтобы молоко не убежало. Крупу и тыкву выложить в чашу мультиварки. Затем залить молоком и водой. Включить программу "Молочная каша" на 10 минут. Затем добавить в кашу соль, сахар и сливочное масло. Снова выставить программу "Молочная каша" на 20 минут.

Тыквенная каша в духовке

Пшено - 1 стакан.

Тыква - 500 г.

Молоко - 3 стакана.

Сахар - 2 ст.л.

Сливочное масло - 30 г.

Пшено перебрать и несколько раз промыть теплой водой. Тыкву почистить и нарезать кубиком. Молоко нагреть в кастрюле. Всыпать в горячее молоко тыкву и довести до кипения. Добавить щепотку соли и пшено. Варить 15 минут на маленьком огне.

Духовку разогреть до 180 градусов. Кашу переложить в керамический горшок. Добавить несколько кусочков масла. Поставить горшок с кашей в духовку на 30 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова