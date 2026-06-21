Пышный и влажный манный пирог получится ещё вкуснее, если добавить яблоки.

Рассыпчатый манный пирог готовится из манной крупы вместо привычной муки. Десерт славится своей нежной рассыпчатой структурой, благодаря чему он практически тает во рту. Даже в классическом виде он невероятно вкусный, а с добавлением яблок превращается в настоящий шедевр.

Приготовить манник с яблоками совсем нетрудно - у вас точно получится с первого раза, даже если нет опыта работы с тестом. Испортить такой десерт практически невозможно, а все продукты в его составе знакомы каждому.

Манник с яблоками - простой рецепт

Предлагаем вам сделать манник с яблоками на кефире. Кисломолочный продукт хорошо поднимает тесто, делая выпечку более воздушной. Для изготовления выпечки понадобятся следующие ингредиенты:

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сто пятьдесят граммов манной крупы;

два яйца;

три маленьких или два крупных яблока;

двести миллилитров кефира;

сто пятьдесят граммов сахара;

пятьдесят граммов сливочного масла;

щепотка соли;

щепотка ванилина;

чайная ложка соды.

Также вам понадобится форма для выпечки диаметром около 18 сантиметров.

По этому же рецепту можно сделать манник с яблоками на молоке вместо кефира. Способ приготовления не меняется, только вместо соды возьмите разрыхлитель для теста.

Сливочное масло заранее поставьте на кухонный стол, чтобы нагрелись до комнатной температуры. Манку залейте кефиром и оставьте на 30-60 минут, чтобы хорошо набухла.

После этого можно начинать готовить манник. Яйца разделите на белки и желтки. Первые взбивайте около 10 минут миксером в пышную пену - при переворачивании посуды она не должна стекать. Желтки смешайте с мягким маслом и сахаром в однородную смесь. Соедините желтковую массу, замоченную манку и белковую пену.

Шаг с яйцами не обязательный - можно просто вбить их в тесто. Но со взбитым белком манник на кефире получится гораздо пышнее.

В основу для пирога вмешайте соль, ванилин и соду. В форму для выпечки поместите пергамент, смажьте маслом дно и стенки. Вылейте туда тесто. Сверху разложите яблоки, очищенные от семян и нарезанные дольками.

Поставьте пирог в разогретую до 180° духовку. Выпекайте около 25-30 минут. Готовность десерта можно проверить, проткнув зубочисткой. Если она останется чистой, то выпечка готова. Оставьте манник с яблоками без муки остывать в форме и только потом доставайте.

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