Предлагаем два рецепта клубничного торта - с йогуртовым кремом и бисквит со сметанным кремом.

Сладкий аромат клубники, сочность спелых ягод и нежная текстура крема - вот что делает бисквит со сметанным кремом поистине незабываемым. Первый же кулинарный шедевр с йогуртом будет доступен к приготовлению и зимой, если сейчас заморозить свежую клубнику в морозилке. Для выпекания потребуется форма со съемным дном диаметром 22 см.

Торт с клубникой и йогуртовым кремом

Ингредиенты:

300 г клубники

2 яйца

175 г сахара

75 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

16 г желатина

500 мл йогурта

2 пакетика ванильного сахара

250 г сливок

100 мл сахарного сиропа

Клубнику вымыть и очистить, оставить стекать в дуршлаге. Форму застелить бумагой для духовки.

Видео дня

Отделить желтки от белков. Белки взбить в пену, добавив 2 ст. ложки холодной воды. Затем примешать 75 г сахара, щепотку соли и 1 пакетик ванильного сахара. После этого примешать желтки.

Муку смешать с разрыхлителем и просеять на яичный крем, помешивая венчиком. Замесить тесто и выложить в форму. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 175 градусов в течение 15-20 минут.

Корж вынуть из формы. Убрать бумагу и снова уложить корж в форму. Желатин развести в холодной воде. Клубнику протереть в пюре и смешать с ванильным сахаром и йогуртом. Добавить желатин и взбитые сливки. Вылить крем в форму.

Сироп сварить (сахар и воду в равных количествах варить около 10 минут до полного растворения сахара, помешивая) и вылить на крем. Украсить ягодами. Поставить в холодильник на 2 часа.

Клубнику можно заменить малиной, вишней, их можно использовать и замороженные (размораживать на верхней полке холодильника).

Бисквитный торт с клубникой и сметанным кремом

Ингредиенты:

Сахар - 130 г.

Пшеничная мука - 120 г.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Молоко - 40 мл.

Крахмал - 25 г.

Ванильный сахар - 4 г.

Яйца - 4 шт.

Масло подсолнечное - 20 мл.

Сметана 25% - 600 г.

Сахарная пудра - 80 г.

Клубника - 250 г и около 15 шт. для украшения.

Яйца с сахаром и ванильным сахаром взбиваем миксером на высокой или средней скорости 10-12 минут. Муку смешиваем с крахмалом и разрыхлителем, просеиваем через сито на массу. Перемешиваем снизу вверх лопаткой. Вливаем молоко и масло (по кругу по краю миски), перемешиваем. Выливаем тесто в форму и выпекаем в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут, духовку в процессе не открывать. На готовность проверяем, проткнув зубочисткой - она должна выходить сухой, без налипшего теста.

Вынимаем бисквит из формы, надрезав по краю ножом и перевернув на решетку, оставляем остывать. Разрезаем горизонтально на три круглых коржа.

Спелую, не твердую клубнику разрезаем на четвертинки, если очень крупная - на 6-8 долек. Выкладываем в миску сметану, чем она жирнее и гуще, тем лучше. Всыпаем сахарную пудру, добавляем ваниль - ванильный сахар, экстракт или ванилин на кончике ножа - и перемешиваем.

Нижний корж укладываем на блюдо и ставим кольцо от формы. Поливаем кремом (около 4 ст. л.) и разглаживаем ложкой. Выкладываем половину нарезанной клубники, поливаем кремом (около 3 ст. л.) и размазываем по всем кусочкам. Накрываем средним коржом, хорошо прижимаем и повторяем процесс.

Верхний корж смазываем кремом, оставив 5-7 ложек на обмазывание (убрать в холодильник). Даем торту пропитаться 1,5 часа при комнатной температуре. Аккуратно, подрезая ножом, снимаем кольцо от формы, оставшийся крем добавляем на верхний корж, обмазываем бока и красиво разглаживаем плоской кулинарной лопаткой. Убираем на 2 часа в холодильник.

Перед подачей украшаем клубникой, по желанию - другими фруктами, например, как на иллюстрации. Еще один из вариантов - 5-6 шт. разрезать на продольные слайсы. Около 10 шт. выложить кольцом в центре торта, хвостиками к краю, утопив клубнику наполовину в крем. Внутри кольца выложить слайсы, ставя их веером по спирали от внутреннего края клубничного кольца к центру торта.

Вес - 1,5 кг, высота - 6,5 см, диаметр - 22 см.

Клубнику можно заменить на малину или вишню.

Ранее УНИАН рассказывал, как сделать просто волшебный заливной пирог с яблоками на скорую руку - при должной сноровке на тесто уходят считанные минуты.

Вас также могут заинтересовать новости: