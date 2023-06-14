Главное правило - все продукты должны быть комнатной температуры.

По этому рецепту заливной пирог на скорую руку всегда будет получаться невероятно вкусным. Пирог с яблоками будет нежный, воздушный, в меру сладкий. Мягкое пушистое тесто хорошо режется, а волшебный аромат заставит обзавидоваться всех соседей.

Пирог с яблоками на скорую руку - легкий рецепт

Для приготовления теста нам потребуются такие ингредиенты:

Сливочное масло - 70 г.

Яблоки - 4 шт.

Мука - 350 г.

Соль - щепотка.

Сода - 2/3 ч. л.

Яйца - 3 шт.

Сахар - 180 г.

Ванильный сахар - 8 г.

Кефир - 350 мл.

Корица - 1-2 ч. л.

Очень важно, чтобы все продукты были комнатной температуры, нужно заранее достать их из холодильника. Еще один вариант - слегка нагреть кефир. Можно поставить на минуту в микроволновку, после чего каждые 15-20 секунд проверять и перемешивать, чтобы больше нагретый около стенок посуды продукт не свернулся. Тогда после смешивания холодных яиц с теплым кефиром тесто станет как раз нужной температуры.

Видео дня

Как приготовить заливной пирог с яблоками

Для начала растапливаем сливочное масло, чтобы оно немного охладилось до нужного момента. Растопить можно в кастрюле на плите или в пиале в микроволновке, размешать.

Форму для выпечки смазываем по бокам сливочным или растительным маслом, застилаем пергаментом для выпечки. Если форма не разъемная, берем бумагу с запасом, что потом за нее вытащить пирог.

Теперь подготовим начинку: яблоки чистим от сердцевины и шкурки, в очищенном виде их должно получиться около 400 грамм. Режем дольками шириной около 1 см.

Включаем духовку, она должна успеть разогреться до 180 градусов. В емкость с мукой всыпаем соду и соль и аккуратно размешиваем. Не надо гасить ее уксусом, в пироге она не чувствуется.

Далее в глубокой посуде миксером взбиваем яйца и сахар, всыпаем ванильный сахар. Вливаем не холодный кефир, растопленное масло и взбиваем на средней скорости около трех минут.

Теперь на полученную массу нужно просеять через сито муку, постепенно добавляя и все время перемешивая. Таким образом аккуратно замешиваем тесто венчиком до получения полной однородности, по консистенции масса должна стать как не очень жидкая и не очень густая сметана.

Половину замешанного теста выливаем в форму, разравниваем лопаткой и выкладываем яблоки, слегка утапливая их в тесто. Если делаете с корицей - это как раз момент, чтобы посыпать ею яблоки. После этого выкладываем вторую часть теста и также хорошо разравниваем лопаткой.

Убираем в духовку и выпекаем примерно 40 минут. Если пирог уже зарумянился, а середина еще не пропеклась и шпажка, которой вы проткнули пирог для проверки на готовность, выходит не сухой. а с сырым тестом, - прикрываем фольгой и печем еще 5-10 минут. Тогда пирог сможет доготовиться и не подгорит.

Вынимаем пирог с яблоками из формы за края пергамента, ставим на деревянную доску и даем немного остыть. Перед подачей обильно посыпаем сахарной пудрой через ситечко. Выпечкой можно наслаждаться как в теплом, так и в полностью остывшем варианте.

Важные советы:

Еще раз напомним, что продукты должны обязательно быть комнатной температуры. Заранее выставьте их из холодильника, чтобы в процессе не суетиться и не тратить лишнее время на разогревание. Если вы планируете выпекать утром, проще оставить кефир, яйца и масло вне холодильника с вечера.

Этот рецепт расчитан на круглую форму диаметром 26 см или квадратную размером 23х23 см. Если ваша форма намного больше, пропорционально увеличьте количество каждого ингредиента. Например, для формы 30х30 см умножаем вес на 1,7.

Если вы не уложились с тестом за 10 минут, не расстраивайтесь - набьете руку и будете справляться за 9! Приятного аппетита!

Вас также могут заинтересовать новости: