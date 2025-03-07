3 марта у православных начался Великий пост. Для тех, кто постится, в этот период запрещаются блюда с мясом, рыбой, яйцами, молочными продуктами. Но это совсем не повод грустить и отказываться от любимой выпечки - постные рецепты, которые мы предлагаем ниже, по вкусу ничуть не уступают классике, быстро готовятся и подойдут даже начинающим кондитерам.
- Пирог с вареньем на дрожжевом тесте без яиц и молока
- Постное банановое печенье
- Дрожжевые булочки без молока и яиц
- Постный манник на апельсиновом соке
- Шоколадный торт с вишневой пропиткой и манным кремом
Пирог с вареньем на дрожжевом тесте без яиц и молока
Тесто для этого пирога замешивается на воде, а в качестве начинки можно взять джем или густое варенье по вкусу.
Вам понадобится:
- 250 мл воды;
- 100 г сахара;
- 2 ч. л. сухих дрожжей;
- 0,25 ч. л. соли;
- 50 мл растительного масла;
- 0,5 кг муки (+ 50 г для подпыла);
- 400 г варенья;
- 100 мл чая (черного).
Нужно подогреть воду, чтобы она была теплой, но не горячей и развести в ней дрожжи и 75 г сахара. Добавить соль, масло, порциями всыпать муку, помешивая и замесить тесто (оно должно получиться мягким, поэтому в зависимости от муки ее может пойти больше или меньше).
Накрыть тесто в миске полотенцем, оставить подходить на 40 минут - оно должно увеличиться вдвое.
Включить духовку на 200°C. Тесто разделить на 2 части, первую раскатать в пласт и положить на противень, выстеленный пергаментом. Смазать сверху вареньем или джемом.
Вторую часть теста тоже раскатать и выложить на варенье, края пирога защипнуть. Сверху наколоть вилкой в нескольких местах. Выпекать полчаса до румяности.
Оставшийся сахар смешать с чаем и смазать готовый пирог сверху, а затем еще раз отправить в духовку на 15 минут.
Постное банановое печенье
Мягкое и ароматное печенье получается на основе бананового пюре и с нотками корицы.
Вам понадобится:
- 2 банана;
- 300 г сахара;
- 170 мл растительного масла;
- 1 ст. л. меда;
- 350 г муки;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 0,25 ч. л. соли;
- 1 ст. л. корицы.
Бананы почистить и размять в пюре (или пробить блендером). Добавить 250 г сахара, масло, мед, перемешать, затем добавить муку, разрыхлитель и соль. Поставить на 1 час в холодильник.
Духовку разогреть до 180°C. Из теста скатать шарики и обвалять их в смеси сахара (50 г) и корицы. Выложить на противень пергаментом и слегка прижать. Выпекать 10 минут.
Дрожжевые булочки без молока и яиц
Сладкие дрожжевые булочки на воде получаются мягкими и пышными, но - постными.
Вам понадобятся:
- 350 мл воды;
- 150 г сахара;
- 8 г сухих дрожжей;
- 0,5 ч. л. соли;
- 75 мл растительного масла;
- 650 г муки (+50 г для подпыла);
- сахарная пудра.
Нужно смешать теплую воду, дрожжи и 75 г сахара, затем добавить соль и масло. Порциями ввести муку и замесить мягкое тесто (в зависимости от муки ее может понадобиться больше или меньше). Накрыть тесто полотенцем, оставить подходить на 40 минут-1 час, оно должно удвоиться.
Подпылить стол мукой, выложить тесто и раскатать в пласт. Посыпать оставшимся сахаром и свернуть тугой рулет. Нарезать рулет на кусочки толщиной 3 см.
Выложить на противень с пергаментом на расстоянии и оставить подходить еще раз - примерно на 20 минут. Пока включить духовку на 180°C. Выпекать 20-25 минут, после того, как остынут, присыпать сахарной пудрой.
Постный манник на апельсиновом соке
Любителям манников понравится эта постная интерпретация пирога - очень ароматного за счет апельсинового сока и цедры лимона.
Вам понадобится:
- 200 мл апельсинового сока;
- 200 г манки;
- 200 г сахара;
- 1 лимон;
- 100мл растительного масла (+1-2 ст. л. для смазывания формы);
- 0,75-1 ч. л. соды;
- 150 г муки.
Сок апельсина нужно смешать с сахаром и манкой. Добавить к ним цедру лимона и мало и перемешать. Оставить на 30 минут - крупа должна набухнуть. Добавить соду, перемешать и ввести порциями муку, помешивая. Затем все смешать до однородности.
Переложить в форму, смазанную маслом и поставить выпекаться в духовку, разогретую до 180°C на 30-35 минут.
Шоколадный торт с вишневой пропиткой и манным кремом
Мягкие коржи и нежный крем - этот удивительный десерт тает во рту, несмотря на то, что в торте нет привычных нам ингредиентов.
Вам понадобятся:
- 600 г муки;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 100 г какао;
- 600 г сахара;
- 150 мл растительного масла (+1-2 ст. л. для смазывания формы);
- 700 мл воды;
- 2 ч. л. соды;
- 30 мл сока лимона.
Для пропитки и крема:
- 250 мл воды
- 40 г манки
- 100 г сахара;
- 100 г шоколада черного;
- 100 мл вишневого сока;
- замороженная вишня без косточек - по желанию.
Включить духовку на 180°C. Просеять муку с какао, смешать с разрыхлителем, солью и сахаром. Сок лимона погасить содой и добавить в тесто. Все взбить венчиком. Форму для выпечки смазать маслом и выстелить пергаментом.
Испечь три коржа. Выпекать каждый около получаса - готовность проверить деревянной шпажкой, она должна остаться сухой. Остудить готовые коржи, верхушки резать и измельчить обрезки в крошку.
Для крема нужно закипятить воду, добавить манку и сахар (70 г). Дать закипеть и проварить минуту. Добавить шоколад, сверху закрыть пищевой пленкой "в контакт" - то есть, пленка должна лечь на поверхность крема. Остудить. После взбить миксером до посветления.
Для пропитки смешать вишнёвый сок и 30 г сахара и нагреть, чтобы сахар полностью растворился. Коржи пропитать и смазать кремом каждый корж, выкладывая один на другой. Можно по желанию добавить между слоями размороженную вишню.
Покрыть также кремом торт снаружи, украсить крошкой.