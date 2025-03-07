Любимые булочки, пирог с вареньем и даже шоколадный торт - все это можно приготовить без сливочного масла, молока и яиц.

3 марта у православных начался Великий пост. Для тех, кто постится, в этот период запрещаются блюда с мясом, рыбой, яйцами, молочными продуктами. Но это совсем не повод грустить и отказываться от любимой выпечки - постные рецепты, которые мы предлагаем ниже, по вкусу ничуть не уступают классике, быстро готовятся и подойдут даже начинающим кондитерам.

Пирог с вареньем на дрожжевом тесте без яиц и молока

Тесто для этого пирога замешивается на воде, а в качестве начинки можно взять джем или густое варенье по вкусу.

Вам понадобится:

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250 мл воды;

100 г сахара;

2 ч. л. сухих дрожжей;

0,25 ч. л. соли;

50 мл растительного масла;

0,5 кг муки (+ 50 г для подпыла);

400 г варенья;

100 мл чая (черного).

Нужно подогреть воду, чтобы она была теплой, но не горячей и развести в ней дрожжи и 75 г сахара. Добавить соль, масло, порциями всыпать муку, помешивая и замесить тесто (оно должно получиться мягким, поэтому в зависимости от муки ее может пойти больше или меньше).

Накрыть тесто в миске полотенцем, оставить подходить на 40 минут - оно должно увеличиться вдвое.

Включить духовку на 200°C. Тесто разделить на 2 части, первую раскатать в пласт и положить на противень, выстеленный пергаментом. Смазать сверху вареньем или джемом.

Вторую часть теста тоже раскатать и выложить на варенье, края пирога защипнуть. Сверху наколоть вилкой в нескольких местах. Выпекать полчаса до румяности.

Оставшийся сахар смешать с чаем и смазать готовый пирог сверху, а затем еще раз отправить в духовку на 15 минут.

Постное банановое печенье

Мягкое и ароматное печенье получается на основе бананового пюре и с нотками корицы.

Вам понадобится:

2 банана;

300 г сахара;

170 мл растительного масла;

1 ст. л. меда;

350 г муки;

2 ч. л. разрыхлителя;

0,25 ч. л. соли;

1 ст. л. корицы.

Бананы почистить и размять в пюре (или пробить блендером). Добавить 250 г сахара, масло, мед, перемешать, затем добавить муку, разрыхлитель и соль. Поставить на 1 час в холодильник.

Духовку разогреть до 180°C. Из теста скатать шарики и обвалять их в смеси сахара (50 г) и корицы. Выложить на противень пергаментом и слегка прижать. Выпекать 10 минут.

Дрожжевые булочки без молока и яиц

Сладкие дрожжевые булочки на воде получаются мягкими и пышными, но - постными.

Вам понадобятся:

350 мл воды;

150 г сахара;

8 г сухих дрожжей;

0,5 ч. л. соли;

75 мл растительного масла;

650 г муки (+50 г для подпыла);

сахарная пудра.

Нужно смешать теплую воду, дрожжи и 75 г сахара, затем добавить соль и масло. Порциями ввести муку и замесить мягкое тесто (в зависимости от муки ее может понадобиться больше или меньше). Накрыть тесто полотенцем, оставить подходить на 40 минут-1 час, оно должно удвоиться.

Подпылить стол мукой, выложить тесто и раскатать в пласт. Посыпать оставшимся сахаром и свернуть тугой рулет. Нарезать рулет на кусочки толщиной 3 см.

Выложить на противень с пергаментом на расстоянии и оставить подходить еще раз - примерно на 20 минут. Пока включить духовку на 180°C. Выпекать 20-25 минут, после того, как остынут, присыпать сахарной пудрой.

Постный манник на апельсиновом соке

Любителям манников понравится эта постная интерпретация пирога - очень ароматного за счет апельсинового сока и цедры лимона.

Вам понадобится:

200 мл апельсинового сока;

200 г манки;

200 г сахара;

1 лимон;

100мл растительного масла (+1-2 ст. л. для смазывания формы);

0,75-1 ч. л. соды;

150 г муки.

Сок апельсина нужно смешать с сахаром и манкой. Добавить к ним цедру лимона и мало и перемешать. Оставить на 30 минут - крупа должна набухнуть. Добавить соду, перемешать и ввести порциями муку, помешивая. Затем все смешать до однородности.

Переложить в форму, смазанную маслом и поставить выпекаться в духовку, разогретую до 180°C на 30-35 минут.

Шоколадный торт с вишневой пропиткой и манным кремом

Мягкие коржи и нежный крем - этот удивительный десерт тает во рту, несмотря на то, что в торте нет привычных нам ингредиентов.

Вам понадобятся:

600 г муки;

2 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

100 г какао;

600 г сахара;

150 мл растительного масла (+1-2 ст. л. для смазывания формы);

700 мл воды;

2 ч. л. соды;

30 мл сока лимона.

Для пропитки и крема:

250 мл воды

40 г манки

100 г сахара;

100 г шоколада черного;

100 мл вишневого сока;

замороженная вишня без косточек - по желанию.

Включить духовку на 180°C. Просеять муку с какао, смешать с разрыхлителем, солью и сахаром. Сок лимона погасить содой и добавить в тесто. Все взбить венчиком. Форму для выпечки смазать маслом и выстелить пергаментом.

Испечь три коржа. Выпекать каждый около получаса - готовность проверить деревянной шпажкой, она должна остаться сухой. Остудить готовые коржи, верхушки резать и измельчить обрезки в крошку.

Для крема нужно закипятить воду, добавить манку и сахар (70 г). Дать закипеть и проварить минуту. Добавить шоколад, сверху закрыть пищевой пленкой "в контакт" - то есть, пленка должна лечь на поверхность крема. Остудить. После взбить миксером до посветления.

Для пропитки смешать вишнёвый сок и 30 г сахара и нагреть, чтобы сахар полностью растворился. Коржи пропитать и смазать кремом каждый корж, выкладывая один на другой. Можно по желанию добавить между слоями размороженную вишню.

Покрыть также кремом торт снаружи, украсить крошкой.

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