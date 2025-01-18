Православные верующие в Украине отмечают праздники иначе, чем в прошлые годы.

В 2025 году Православная церковь Украины приняла новый календарь, благодаря которому сместились многие даты привычных нам праздников. Это же коснулось и постов. Когда начинается Великий пост в 2025 году и что нельзя делать в этот период - далее в материале.

Зачем нужен и когда начинается Великий пост

Великий пост - это особый период для каждого христианина, который необходим, чтобы очистить душу и тело от земных накопившихся "тяжестей" перед светлым праздником Христова Воскресенья, то есть, Пасхи.

Это самый продолжительный пост из всех, предложенных церковью - целых 48 дней. Все время, сколько дней длится Великий пост, православные молятся, и молитвы эти покаянные, а три из четырех суббот поста всегда поминальные - все, кроме самой первой.

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В 2025 году Великий пост начнется 3 марта (сразу после Масленицы 2 марта) и закончится 19 апреля, а 20 апреля украинцы будут встречать Пасху.

Что нельзя делать в Великий пост 2025

Основное ограничение в особо важный для православных период касается еды и напитков. Каждый христианин знает, чем так строг Великий пост 2025 - что нельзя есть мясные, рыбные, молочные продукты, а также любую другую еду, которая связана с животным.

Категорически запрещено употреблять спиртное, использовать специи и приправы во время приготовления блюд, желательно отказаться от сладкого. Считается, что все эти "добавки" мешают человеку сфокусироваться на духовном просветлении, а только отвлекают его и влекут к телесным удовольствиям.

Также церковь не одобряет в Великий пост любых громких вечеринок, развлечений и шумных застолий, так как этот период необходимо провести в покаянии и смирении. Любые ссоры, конфликты и разногласия греховны, ведь любой негатив - это препятствие на пути к любви и гармонии.

Народные и православные традиции на Великий пост 2025

Церковный праздник отмечается не только в храмах, но и в домах - украинцы веками наследуют и чтут свои традиции, поэтому знают, какие важные дни соединяет в себе Великий пост - их всего четыре.

Чистый понедельник

Первый день поста, название которого возникло, когда люди в старину очищали дом от духа Масленицы. Именно в эту дату - 3 марта 2025 года - нужно вымыть полы, все поверхности, сделать генеральную уборку. Верующие должны сходить в церковь и помолиться об отпущении грехов.

Страстная неделя и страстная пятница

Последние 7 дней Великого поста, во время которых христиане понимают, насколько тяжелыми были страдания Христа, в 2025 году Страстная пятница наступит 11 апреля.

Всю неделю, а тем более в пятницу, верующие не должны работать, шить, вязать, убирать, стирать, употреблять пищу, веселиться, пить алкоголь, ругаться. Можно пойти в храм, подать милостыню, помочь кому-либо, сделать любое благое дело.

Лазарева суббота

В 2025 году этот праздник настанет 12 апреля - сразу перед Вербным воскресеньем. Конкретных строгих ограничений и запретов в эту дату нет, но лучше некоторые домашние заботы отложить. К примеру, не стоит стирать, убирать, гладить, заниматься рукоделием. Лучше заготовить веточки вербы для праздника и прочесть молитву об укреплении здоровья.

Вербное воскресенье

Наступает сразу же после Лазаревой субботы, в 2025 году празднуется 13 апреля. Большой церковный праздник, который в православии называется Вход Господень в Иерусалим. В церквях в эту дату проводятся богослужения и литургии, верующие должны поставить свечу за здоровье, а также освятить веточки вербы. Так же, как и в любой другой крупный праздник, нельзя тяжело работать.

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