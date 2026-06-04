Свежие кабачки считаются одним из самых универсальных овощей летнего сезона. Они прекрасно сочетаются с сыром, зеленью, томатами и различными приправами, а благодаря своему мягкому вкусу легко впитывают ароматы других ингредиентов.
Разберемся, как приготовить кабачки по-французски в кляре – на сковороде и без запекания в духовке, чтобы все получилось максимально быстро.
Кабачки по-французски с помидорами – подготовка к приготовлению
Хотя по оригинальному рецепту готовятся эти кабачки как мясо по-французски (то есть, с запеканием), можно обойтись и одной только сковородой.
Овощи сначала обжариваются в кляре, затем сверху на них выкладываются кружочки помидоров и твердый сыр. В итоге блюдо одинаково подходит как для ежедневного семейного ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 средних (примерно 600 г);
- Помидоры – 2-3 штуки;
- Твердый сыр – 150 г;
- Яйца – 2 шт;
- Пшеничная мука – 4-5 столовых ложек;
- Сметана – 1 столовая ложка;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Растительное масло – 4-5 столовых ложек;
- Соль – 1 чайная ложка;
- Черный молотый перец – по вкусу;
- Свежая зелень – небольшой пучок.
При необходимости некоторые ингредиенты можно заменить. Твердый сыр, например, подойдет любой: гауда, эдам или моцарелла для пиццы. Вместо сметаны можно использовать натуральный йогурт без добавок, а свежий чеснок заменить сушеным.
А вот кабачки лучше брать мелкие молодые, хотя если под рукой есть только крупные, они тоже подойдут – только нужно будет удалить семена и плотную сердцевину.
Как приготовить кабачки по-французски – пошаговый рецепт
Вымойте кабачки и нарежьте кружочками толщиной 7-8 мм. Если овощ зрелый, снова-таки, заранее удалите кожуру и семена.
Приготовьте кляр: взбейте яйца со сметаной, посолите, поперчите, постепенно добавьте муку, тщательно перемешивая до однородной консистенции, напоминающей густую сметану.
Каждый кружок кабачка окуните в кляр полностью со всех сторон, разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите ломтики в один слой друг возле друга.
Обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки, затем переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Пока кабачки немного остывают, натрите сыр на крупной терке, помидоры нарежьте тонкими кружочками, чеснок измельчите и смешайте с небольшим количеством сыра или зелени.
Выложите кабачки по-французски обратно на сухую сковороду, на каждый кружок положите чеснок, сверху – ломтик помидора и посыпьте тертым сыром.
Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 3-5 минут, пока сыр полностью не расплавится.
Посыпьте блюдо свежей зеленью и подавайте, пока горячее.
В итоге получается очень аппетитная закуска, но стоит помнить, что кабачки по-французски в кляре довольно калорийные, поэтому если вы следите за питанием, лучше не увлекаться и контролировать порции.
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