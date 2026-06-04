Есть много способов приготовления кабачков, но именно этот рецепт чаще всего встречается в меню дорогих ресторанов.

Свежие кабачки считаются одним из самых универсальных овощей летнего сезона. Они прекрасно сочетаются с сыром, зеленью, томатами и различными приправами, а благодаря своему мягкому вкусу легко впитывают ароматы других ингредиентов.

Разберемся, как приготовить кабачки по-французски в кляре – на сковороде и без запекания в духовке, чтобы все получилось максимально быстро.

Кабачки по-французски с помидорами – подготовка к приготовлению

Хотя по оригинальному рецепту готовятся эти кабачки как мясо по-французски (то есть, с запеканием), можно обойтись и одной только сковородой.

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Овощи сначала обжариваются в кляре, затем сверху на них выкладываются кружочки помидоров и твердый сыр. В итоге блюдо одинаково подходит как для ежедневного семейного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 средних (примерно 600 г);

Помидоры – 2-3 штуки;

Твердый сыр – 150 г;

Яйца – 2 шт;

Пшеничная мука – 4-5 столовых ложек;

Сметана – 1 столовая ложка;

Чеснок – 2 зубчика;

Растительное масло – 4-5 столовых ложек;

Соль – 1 чайная ложка;

Черный молотый перец – по вкусу;

Свежая зелень – небольшой пучок.

При необходимости некоторые ингредиенты можно заменить. Твердый сыр, например, подойдет любой: гауда, эдам или моцарелла для пиццы. Вместо сметаны можно использовать натуральный йогурт без добавок, а свежий чеснок заменить сушеным.

А вот кабачки лучше брать мелкие молодые, хотя если под рукой есть только крупные, они тоже подойдут – только нужно будет удалить семена и плотную сердцевину.

Как приготовить кабачки по-французски – пошаговый рецепт

Вымойте кабачки и нарежьте кружочками толщиной 7-8 мм. Если овощ зрелый, снова-таки, заранее удалите кожуру и семена.

Приготовьте кляр: взбейте яйца со сметаной, посолите, поперчите, постепенно добавьте муку, тщательно перемешивая до однородной консистенции, напоминающей густую сметану.

Каждый кружок кабачка окуните в кляр полностью со всех сторон, разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите ломтики в один слой друг возле друга.

Обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки, затем переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Пока кабачки немного остывают, натрите сыр на крупной терке, помидоры нарежьте тонкими кружочками, чеснок измельчите и смешайте с небольшим количеством сыра или зелени.

Выложите кабачки по-французски обратно на сухую сковороду, на каждый кружок положите чеснок, сверху – ломтик помидора и посыпьте тертым сыром.

Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 3-5 минут, пока сыр полностью не расплавится.

Посыпьте блюдо свежей зеленью и подавайте, пока горячее.

В итоге получается очень аппетитная закуска, но стоит помнить, что кабачки по-французски в кляре довольно калорийные, поэтому если вы следите за питанием, лучше не увлекаться и контролировать порции.

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