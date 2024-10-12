Вкусный хрустящий кляр для отбивных идеально сочетается с курицей.

Правильный кляр для куриных отбивных сделает мясо сочным и мягким, сохраняя нежность курицы. Блюдо приобретает аппетитную золотистую корочку и пикантный вкус. Мы собрали три самых вкусных рецепта кляра, с которым курица получится бесподобной.

Луковый кляр для отбивных

Ингредиенты:

куриное филе - 700 г;

лук - 2 шт.;

чеснок - 1 зубч.;

яйца - 2 шт.;

мука - 5 стол. л.;

сметана - 5 стол. л.;

подсолнечное масло для жарки - 4 стол. л.;

соль, перец по вкусу;

паприка, мускатный орех по вкусу.

Куриное мясо нарежьте мелкими пластинками и отбейте с двух сторон. Удобно делать это через пленку, чтобы молоток не пачкался. Посыпьте мясо солью, перцем и любимыми специями.

Лук крупно нарежьте и выложите в чашу блендера. Добавьте чеснок, сметану и любимые специи, измельчите до однородности. Затем в эту массу вбейте яйца и вмешайте муку. Взбейте всё венчиком.

Отбивные выложите в кляр и оставьте мариноваться на 30 минут. Если нет времени, то просто окуните кусочки в хрустящий кляр для отбивных и выложите на сковороду с разогретым маслом. Жарьте отбивные примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

Кляр для куриных отбивных с майонезом

Ингредиенты:

майонез - 2 стол. л.;

яйцо - 1 шт.;

мука - 2 стол. л.;

вода - 3 стол. л.;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

соль, перец по вкусу.

Ингредиенты рассчитаны на 350 г куриного мяса. Это классический кляр для куриных отбивных, который подходит к любому гарниру.

В глубокую миску вбейте яйцо, добавьте воду, майонез, щепотку соли и любимые специи. Взбейте венчиком до однородности. Всыпьте муку и взбейте еще раз, чтобы не было комочков.

Курицу тонко нарежьте и отбейте с двух сторон. Окуните в кляр и выложите в сковороду с разогретым маслом. Жарьте отбивные по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Кляр для отбивных с сыром

Ингредиенты:

сыр - 80 г;

яйцо - 1 шт.;

молоко - 80 г;

мука - 2 стол. л.;

сухой чеснок - 1 чайн. л.;

соль, перец по вкусу.

Указанного количества ингредиентов хватит на 400 г мяса. Сыр нарежьте на крупной терке и выложите в глубокую миску. Добавьте яйцо и молоко, любимые специи, соль, чесночный порошок. Перемешайте до однородности. Всыпьте муку и перемешайте ещё раз. Простой кляр для отбивных готов - окуните в него отбитой мясо и пожарьте на сковороде с двух сторон.

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