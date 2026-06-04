Путин открыто пригрозил ударами 'Орешником' по городской застройке в Украине

Диктатор также попытался оправдать неудачную ракетную атаку на Белую Церковь.

Российский диктатор Владимир Путин оправдал удар ракетой "Орешник" по гаражам в Белой Церкви Киевской области тем, что якобы необходимо было увидеть, "как были уложены блоки". Он отметил, что это нужно для того, чтобы в будущем наносить удары этим оружием "в полном объеме", в том числе по районам городской застройки. Заявления кремлевского правителя публикуют российские СМИ.

По его словам, Россия вообще "в полном смысле этого слова" не применяла "Орешник" на территории Украины.

"А последнее... Если честно, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результат. Это касается и Белой Церкви, и региона "ДНР" в периметре основного укрепрайона. Потом туда залетели наши дроны – в этот сарай, по которому прилетело, – и просто посмотрели, как были уложены блоки", – рассказал он.

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Диктатор сказал, что "это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении "Орешника" по целям, в том числе в районе городской застройки".

О другом оружии

Диктатор также похвастался, что Россия якобы имеет такую противовоздушную оборону, которой нет у Украины, и собирается ее укреплять.

"У Украины нет таких ударных систем, как у России – гиперзвуковые, крылатые ракеты и еще кое-что", – приводят высказывания Путина СМИ.

Также, по его словам, в России есть своя "производственная, научная и кадровая база для обеспечения армии", которая якобы "укрепляется с каждым месяцем".

"В России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа, это главное условие достижения всех целей "СВО"", – добавил Путин.

О ситуации на поле боя и потерях ВСУ

Диктатор в очередной раз заявил, что его армия наступает повсюду, мол, "нет места, где бы не было наступления". В то же время, по его словам, у Украины "катастрофически не хватает личного состава".

Он озвучил выдуманные цифры о том, что "за последнее время" численность ВСУ сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери Украины, по его версии, составляют 40 тысяч.

Кроме того, кремлевский правитель солгал, что Россия оккупировала более 85% территории "ДНР", а также – что "контролирует 80% территории Запорожской области".

О переговорах

Путин заверил, что Россия "безусловно, готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на основе Анкориджа".

"Москва готова пойти на компромиссы, оговоренные в Анкоридже, нужно, чтобы на них согласился Киев", – сказал Путин.

По его словам, война завершится "в случае согласия Киева на компромиссы на основе договоренностей Анкориджа".

Что касается вопроса Донбасса, то он отметил, что планы "заключить соглашение" и "контролировать весь Донбасс" не противоречат друг другу.

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