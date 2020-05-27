Обновленный текст законопроект о медиа для рассмотрения в повторном первом чтении будет готов примерно 10 июня – Ткаченко

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко надеется, что в первом чтении обновленный текст закона будет принят на этой сессии - до середины июля.

Обновленный текст законопроекта "О медиа", который по решению Верховной Рады был отправлен в профильный комитет на подготовку для повторного первого чтения, будет готов примерно 10 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (фракция «Слуга народа») на заседании круглого стола с участием представителей медийной индустрии.

В частности, председатель профильного комитета сообщил, что законопроект о СМИ был подан на повторное первое чтение.

"Сейчас мы его переписываем в комитете, и после общения, в том числе с европейцами, мы его существенно либерализировали", - сказал Ткаченко.

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В то же время, как сказал депутат, при внесении изменений в текст законопроекта, от европейских стран поступала дополнительная информация. "Которые наоборот, делают это законодательство более жестким, особенно по отношению к онлайн медиа", - сказал Ткаченко.

Он проинформировал, что тем не менее, предварительная версия обновленного текста законопроекта будет доступна для ознакомления примерно 10 июня.

Ткаченко отметил, что этот обновленный текст будет обсужден с представителями медиа.

"После 10 числа я думаю, что мы сможем разослать для ознакомления проект закона. Если все будет хорошо, то мы думаем, что по крайней мере, первое чтение на этой сессии мы сможем сделать", - заявил Ткаченко.

По его словам, текущая сессия в парламенте заканчивается в середине июля.

Отдельно, он уточнил, что ожидает консолидированную точку зрения медийного сообщества относительно текста законопроекта и внесения соответствующих правок.

Как сообщал ранее УНИАН, Национальный союз журналистов Украины призывает власть поддержать украинскую журналистику в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. НСЖУ запустила информационную кампанию «#Журналісти_Важливі», говорится в заявлении союза.

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