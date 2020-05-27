"До 20% медиа на грани закрытия": НСЖУ призывает власть поддержать украинскую журналистику в условиях карантина

НСЖУ приводит опыт развитых стран, которые во время эпидемии предоставили журналистам статус «ключевых работников» – наравне с врачами, полицейскими и работниками коммунальных служб.

Национальный союз журналистов Украины призывает власть поддержать украинскую журналистику в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

НСЖУ запустила информационную кампанию «#Журналісти_Важливі», говорится в заявлении союза.

«Во времена кризиса профессия журналиста приобретает большее значение. Читатели, зрители, слушатели нуждаются в правдивой информации – такой, какую могут дать только медиа. Эту информацию ищут, собирают, проверяют и готовят журналисты. Часто – с риском для здоровья и даже для жизни, но всегда – вовремя и точно», - говорится в заявлении.

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НСЖУ приводит опыт развитых стран, которые во время эпидемии предоставили журналистам статус «ключевых работников» – наравне с врачами, полицейскими и работниками коммунальных служб.

«Правительства разных стран освобождают медиа от налогов, заказывают социальную рекламу в СМИ и выдают гражданам ваучеры на подписку газет», - напомнили в НСЖУ.

По оценкам Национального союза журналистов Украины, до 20% отечественных медиа могут не пережить карантин и экономический кризис. И уже сегодня часть редакций сворачивает проекты и увольняет работников, в то время, когда внимание газет, радио-, телепрограмм, интернет-СМИ увеличивается во всем мире.

«Призываем поддержать украинскую журналистику и украинских журналистов! Используйте символику акции, ставьте хэштег #Журналісти_Важливі, распространяйте ваши фото с лозунгами в защиту журналистов!» - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, с начала года на журналистов нападали 26 раз, больше всего – на карантине.

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