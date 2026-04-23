Зеленский ответил, кто может вынудить Путина к миру

Президент Украины Владимир Зеленский призывает президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и других влиятельных лидеров заставить инициатора войны, российского диктатора Владимира Путина, прекратить полномасштабную войну против Украины. Об этом глава государства сказал в интервью CNN.
"Я считаю, что президент Трамп, президент Си, премьер-министр Моди и другие влиятельные мировые лидеры должны сказать Путину, что он должен остановить эту войну. Они не могут говорить Украине: "Вы должны остановить войну". Мы защищаемся. Мы не агрессоры. Что останавливать? Все вместе мы должны остановить Путина. Что значит быть великим лидером? Это значит остановить войну дипломатическим путем", – подчеркнул Зеленский.
Важность размещения контингента иностранных войск
"Размещение иностранных войск на линии соприкосновения сделало бы для России начало новой войны очень опасным. Они боятся сил поддержки, баз и международных представителей. Если такого присутствия не будет, никакие слова не остановят Путина", – убежден Зеленский.
Диалоги, построенные на компромиссе, не работают
"И если мы действительно хотим его остановить, я не уверен, что влиятельные страны могут быть посредниками. Если это посредничество, он не чувствует вины. Это большая проблема. Я никого не заставляю выбирать сторону. Но дело в том, что, если мы хотим закончить войну, мы должны говорить Путину, что он неправ. Я не уверен, что диалоги, построенные на компромиссе, работают", – отметил Зеленский.
Что предшествовало
Как сообщал УНИАН, в начале апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны были вмешиваться в войну в Украине и тратить значительные средства на поддержку Киева.
В марте Трамп заявил, что Вашингтон не обязан помогать Украине. По его словам, экс-президент Джо Байден делал это, потому что его якобы обманули.
Ранее генерал Фредерик Вансина, начальник штаба Вооруженных сил Бельгии, выразил надежду, что войну удастся закончить до 2030 года.