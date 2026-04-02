Трамп: США не должны были 'лезть в Украину'

Глава Белого дома раскритиковал миллиардную помощь Киеву и пригрозил Европе прекращением поставок оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны были вмешиваться в войну в Украине и тратить значительные средства на поддержку Киева.

Во время общения с журналистами Трамп резко раскритиковал прежнюю политику Вашингтона, заявив, что США потратили сотни миллиардов долларов без какой-либо выгоды.

"Мы тратим миллиарды. Знаете, нам не нужно было лезть в Украину. Украина – за тысячи миль отсюда, через океан… У нас был президент – просто дурак: отдал им 350 миллиардов долларов, ничего не получив взамен", – сказал он.

Видео дня

По словам Трампа, значительная часть американских запасов вооружения была передана Украине, что заставило США активизировать производство боеприпасов. В то же время он подчеркнул, что его администрация изменила подход и теперь поставляет оружие на коммерческой основе.

"А я продаю им боеприпасы. За это платит Европейский Союз", – добавил президент США.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, это заявление прозвучало на фоне обострения отношений между США и европейскими партнерами. Ранее Дональд Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине по программе PURL, если союзники не поддержат американскую операцию по разблокированию Ормузского пролива.

Кроме того, постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер заявил, что Трамп "оценивает и переоценивает" все, что связано с Альянсом.

В интервью изданию The Telegraph Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход Соединенных Штатов из НАТО. Он также раскритиковал Великобританию за отказ присоединиться к ударам на Ближнем Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: