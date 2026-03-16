Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине

Президент США сравнил ситуацию в Украине с Ливаном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан помогать Украине. По его словам, экс-президент Джо Байден делал это, потому что его якобы обвели вокруг пальца.

Во время обеда с членами совета директоров Центра Трампа-Кеннеди президент США подчеркнул, что Украина находится за тысячи миль и разделена с США океаном. Он также сравнил ситуацию в Украине с Ливаном.

"Они уже привыкли к тому, что Ливан бомбят. Люди живут и в Украине - хотя можно подумать, что там не будут жить, но они живут. Я не знаю, стал бы я так делать, но они там живут. И в Ливане тоже", - сказал Трамп.

Видео дня

Кроме того, по словам президента США, тот факт, что страны НАТО не хотят обеспечивать безопасность в Ормузском проливе, является ужасным. Он добавил, что США "работают" с Альянсом по Украине.

"Мы работали с ними (странами НАТО - УНИАН) по Украине. Нам не нужно работать с ними по Украине. А потом они говорят нам, что у нас есть минный корабль вокруг, и они не хотят этого делать. Я думаю, это ужасно", - подчеркнул Трамп.

Три страны отреагировали на просьбу Трампа разблокировать Ормузский пролив

Ранее Великобритания и Германия отказали президенту США Дональду Трампу в помощи по разблокированию Ормузского пролива. По сообщению Associated Press, представитель правительства Китая также не ответил на вопрос о просьбе Трампа.

Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд заявил, что правительство "интенсивно изучает" возможности восстановления пролива, но отказался давать обязательства. По информации Sky News, правительство Германии также заявило, что не будет оказывать никакой военной поддержки для восстановления Ормузского пролива.

