Украина не планирует отдавать России свою территорию под пустые обещания окончания войны. Об этом в своем выступлении на ежегодной встрече "Ялтинская европейская стратегия" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Отдать Путину ту или иную землю Украины, чтобы он остановил войну, - такого не будет. И это не решение. Это пауза. Как после 2008-го и Грузии. Как после 2014-го и Крыма и Донецка", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что нам нужно гарантированное завершение войны.

"Нужна гарантированная безопасность для нас, для Украины, для украинских детей. Нам нужна гарантированная ответственность России за то, что она сделала против Украины, против украинцев, против наших украинских детей", - подчеркнул президент.

Он отметил, что именно Соединенные Штаты Америки имеют и могут предоставить такие системы противовоздушной обороны, такое качество и количество боевых самолетов, чтобы "в рамках многокомпонентной системы защиты прежде всего неба мы смогли - вместе с партнерами в Европе - остановить террор России".

"И это точно принудит Россию к окончанию войны. Тем более сам Путин подсказывает своими действиями, что это стоит сделать. Именно такой должен быть действительно сильный вывод после российских дронов на Польшу", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что когда мы говорим о гарантиях безопасности для нас в Украине, на самом деле это - гарантии безопасности для всех в Европе.

"Мы должны найти способ так повлиять на Китай, чтобы они применили свое влияние на Россию ради окончания войны. Россия все равно уже не перестанет быть поставщиком сырья для Китая и политически зависимой от Китая - такой они выбрали себе путь и слишком много прошли по нему. Но надо найти ответ, как мотивировать Китай стать на путь без войны. И это тоже во многом зависит от силы Америки и Европы, от силы "семерки", - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский высказался о катастрофической ситуации в оккупированном Россией Донецке. Он подчеркнул, что надо посмотреть, что именно Россия несет на украинскую землю, отметив, что "чем ближе подходит Россия, тем очевидно меньше становится жизни".

Говоря о Донецке, Зеленский отметил, что когда-то это был один из самых богатых и сильных городов Украины, впрочем этот город "россияне умудрились довести до состояния, когда нормально жить там просто невозможно".

